Хотим в очередной раз заявить, никакой дискуссии с телеканалом "Эспрессо" по поводу участия в телемарафоне "Единые новости" как участника и производителя контента никто не вел: ни министр Александр Ткаченко, ни другие лица, ответственные за телемарафон.

Министр отметил, что сейчас якобы сохраняется плюрализм и телеканалы могут включать телемарафон, когда хотят, или транслировать собственный эфир. Это очередная манипуляция. Господин Ткаченко забыл вспомнить о факте незаконного отключения сигнала Эспрессо из цифровой сети Т2, а собственного вещания Эспрессо в сети Т2 нет вообще, вместо этого транслируется программа государственного телеканала “РАДА”. Это лишило нас любого выбора (транслировать или не транслировать марафон в соответствии с нашей цифровой лицензией), а многих украинцев, для которых Т2 наиболее доступны, возможности смотреть телеканал.

Призываем господина министра прекратить распространять манипулятивную информацию, признать отключение сигнала "Эспрессо" ошибкой власти, которую нужно исправить в контексте евроинтеграционных стремлений Украины, обеспечения свободы слова и развития свободных медиа.

Уже девятый год украинцы борются за право жить в своем государстве, где господствует верховенство права, вместо права силы.

Мы уверены в победе Украины и ее демократическом европейском будущем, поэтому призываем власть действовать исключительно в правовом поле и возобновить вещание телеканала Эспрессо в цифровом эфире, обеспечив тем самым плюрализм, о котором упоминает господин министр.

Пресс-служба телеканала "Эспрессо"