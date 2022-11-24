Министр Тайваня: доступ к правдивой информации – базовая потребность человека

"Поэтому урок №1, который мы усвоили, заключается в том, что мы должны во что бы то ни стало обеспечить высококачественную связь, которая жизненно необходима для работы журналистов, в том числе гражданских", - об этом заявила министр цифровых технологий Тайваня Одри Тан в эксклюзивном интервью для Эспрессо .

"В первые дни, когда Россия напала на Украину, я не спала всю ночь, проверяя не только Твиттер, но и Kyiv Independent, где многие журналисты делали репортажи с места событий. Если бы в то время в Киеве не было интернета, все жаждущие информации люди потребляли бы только российскую ложь", – рассказала она.

По ее словам, правительство Тайваня инвестировало более 15 млн евро в стационарные орбитальные спутниковые приемники как стационарные, так и мобильные, чтобы построить успешно работающую в Украине систему. Независимо от того, насколько удаленно вы находитесь, находитесь в глубинке, на отдаленном острове или даже на вершине Нефритовой горы, высотой почти 4 000 м, вы все равно можете вести прямую трансляцию, пользуясь высокоточным интернетом за 15 евро в месяц.

Также Одри Тан подчеркнула, что кроме доступа к информации очень важна цифровая компетентность. "Наши школьники все учатся не только медиаграмотности, то есть когда вы читаете и потребляете, но и компетентности, когда вы пишете и создаете. Таким образом, они участвуют в измерении качества воздуха, чтобы развенчать слухи о загрязнении воздуха, но найти реальные загрязнители. Они также могли проверять факты о кандидатах в президенты во время дебатов накануне президентских выборов 2020 года. И если студенты найдут какую-то ошибку, не соответствующую действительности, их имя может появиться в эфире. Совместная проверка фактов является важной практикой гражданского общества" - рассказала она.