Министр спорта Польши предложил создать сборную беженцев и допустить россиян и белорусов на Олимпиаду
Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук обратился к МОК с предложением создать "сборную беженцев", состоящую из россиян и белорусов
Об этом сообщает официальный сайт министерства спорта и туризма Польши.
"Бойкот Олимпийских игр не является нашей целью, как не наша цель Олимпиада без Украины, Литвы или Польши. Наша цель – Олимпийские игры без России и Беларуси. Возможный нейтралитет российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх – чистая выдумка. Спортсмены из России и Беларуси могут соревноваться в Париже только как диссиденты, выступающие под флагом беженцев", - сказал министр Камиль Бортничук.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину МОК запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях.
Однако президент МОК Томас Бах в январе 2023 года выступил за их участие в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Для этого россиян и белорусов был допущен на Азиатские игры, где они смогут получить олимпийские лицензии.
- 27 января Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.
- 29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.
- В МОК ответили на критику со стороны украинской власти и спортивного сообщества, назвав ее "клеветой".
- 6 февраля Верховная Рада обратилась в МОК с призывом запретить участие российских и белорусских спортсменов на Играх-2024 в Париже.
- Президент МОК Томас Бах заявил, что бойкот Игр-2024 будет нарушением олимпийской хартии, а недопуск к соревнованиям россиян и белорусов – дискриминацией.
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