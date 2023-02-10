Министр спорта Польши предложил создать сборную беженцев и допустить россиян и белорусов на Олимпиаду

Об этом сообщает официальный сайт министерства спорта и туризма Польши.

"Бойкот Олимпийских игр не является нашей целью, как не наша цель Олимпиада без Украины, Литвы или Польши. Наша цель – Олимпийские игры без России и Беларуси. Возможный нейтралитет российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх – чистая выдумка. Спортсмены из России и Беларуси могут соревноваться в Париже только как диссиденты, выступающие под флагом беженцев", - сказал министр Камиль Бортничук.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину МОК запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях.

Однако президент МОК Томас Бах в январе 2023 года выступил за их участие в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Для этого россиян и белорусов был допущен на Азиатские игры, где они смогут получить олимпийские лицензии.