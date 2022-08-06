Министр спорта объяснил, почему Украина не поддержала заявление 35 стран об отстранении РФ от соревнований
Министр спорта Вадим Гутцайт заявил, что Украина не поддержала заявление 35 стран об отстранении россиян и белорусов от соревнований, поскольку оно предусматривает возможность их выступлений в нейтральном статусе
Об этом Гутцайт сообщил в facebook .
"Позиция Украины есть, была и остается неизменной: в спорте не должно быть россиян и белорусов вообще".
Совместное заявление министров спорта допускает участие спортсменов из РФ и Беларуси в нейтральном статусе. Украина выступает категорически против разрешения этим спортсменам участвовать в международных соревнованиях в любом статусе, включая нейтральный. Это наше ключевое требование, в котором мы не готовы и не будем уступать", - написал Гутцайт.
Он добавил, что большинство положений заявления уже реализовано. Почти во всех видах спорта россиян и белорусов не допускают к соревнованиям, их исключают из международных федераций, им запрещено проводить международные турниры.
"Но Украина хочет большего — полного санкционного бана. Присоединиться к совместному заявлению в нынешней редакции будет означать для нас отказаться от принципов и смягчить свои требования по ответственности страны-террориста и ее сателлита. Украина этого не будет делать", - заверил Гутцайт.
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