Об этом Гутцайт написал в facebook.

"Во время тренировочного собрания произошла потасовка между нашими футболистами "Миная" и игроками ярославского "Шинника", которые проживали в одном отеле. Что хотят увидеть те, кто рассматривает вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования и Олимпийские игры - 2024? Кто возьмет на себя ответственность за безопасность украинских спортсменов и представителей стран-агрессора?" – спросил Гутцайт.

Он привел пример из скандального матча между сборными СССР и Венгрии, который состоялся 6 декабря 1956 года на Олимпиаде в Австралии.

"В Мельбурне состоялся самый скандальный в истории полуфинальный поединок по водному поло между сборными Венгрии и СССР, получивший название "кровь в бассейне" ("матч на кровавой воде"). Схватка между игроками продолжилась кровавым поединком тысяч болельщиков", - напомнил Гутцайт.

Он добавил, что позиция Украины относительно возвращения РФ и Беларуси к международным спортивным состязаниям неизменна.

"Спортсмены стран-агрессоров должны быть отстранены от участия в международных соревнованиях в любом статусе, даже нейтральном", - подчеркнул Гутцайт.