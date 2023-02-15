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Министр спорта Гутцайт указал на связь между дракой "Миная" с россиянами и Олимпиадой-2024

15 февраля, 2023 среда
11:18
Спорт

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что драка футболистов "Миная" с игроками российского "Шинника" доказывает, что РФ нельзя возвращать на Олимпиаду

Об этом Гутцайт написал в facebook.

"Во время тренировочного собрания произошла потасовка между нашими футболистами "Миная" и игроками ярославского "Шинника", которые проживали в одном отеле. Что хотят увидеть те, кто рассматривает вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования и Олимпийские игры - 2024? Кто возьмет на себя ответственность за безопасность украинских спортсменов и представителей стран-агрессора?" – спросил Гутцайт.

Он привел пример из скандального матча между сборными СССР и Венгрии, который состоялся 6 декабря 1956 года на Олимпиаде в Австралии.

"В Мельбурне состоялся самый скандальный в истории полуфинальный поединок по водному поло между сборными Венгрии и СССР, получивший название "кровь в бассейне" ("матч на кровавой воде"). Схватка между игроками продолжилась кровавым поединком тысяч болельщиков", - напомнил Гутцайт.

Он добавил, что позиция Украины относительно возвращения РФ и Беларуси к международным спортивным состязаниям неизменна.

"Спортсмены стран-агрессоров должны быть отстранены от участия в международных соревнованиях в любом статусе, даже нейтральном", - подчеркнул Гутцайт.

  • 13 февраля в одной из турецких гостиниц произошла массовая драка с участием футболистов закарпатского "Миная" и ярославского "Шинника".
  • 14 февраля в "Минае" заявили, что причиной потасовки стало позорное поведение футболистов "Шинника" в отношении работницы гостиницы и провокационные возгласы в сторону украинских игроков.
  • Украинская ассоциация футбола призвала Турцию изолировать российских футболистов от других команд, проводящих в этой стране зимние сборы.
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