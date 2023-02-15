Министр спорта Гутцайт указал на связь между дракой "Миная" с россиянами и Олимпиадой-2024
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что драка футболистов "Миная" с игроками российского "Шинника" доказывает, что РФ нельзя возвращать на Олимпиаду
Об этом Гутцайт написал в facebook.
"Во время тренировочного собрания произошла потасовка между нашими футболистами "Миная" и игроками ярославского "Шинника", которые проживали в одном отеле. Что хотят увидеть те, кто рассматривает вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования и Олимпийские игры - 2024? Кто возьмет на себя ответственность за безопасность украинских спортсменов и представителей стран-агрессора?" – спросил Гутцайт.
Он привел пример из скандального матча между сборными СССР и Венгрии, который состоялся 6 декабря 1956 года на Олимпиаде в Австралии.
"В Мельбурне состоялся самый скандальный в истории полуфинальный поединок по водному поло между сборными Венгрии и СССР, получивший название "кровь в бассейне" ("матч на кровавой воде"). Схватка между игроками продолжилась кровавым поединком тысяч болельщиков", - напомнил Гутцайт.
Он добавил, что позиция Украины относительно возвращения РФ и Беларуси к международным спортивным состязаниям неизменна.
"Спортсмены стран-агрессоров должны быть отстранены от участия в международных соревнованиях в любом статусе, даже нейтральном", - подчеркнул Гутцайт.
- 13 февраля в одной из турецких гостиниц произошла массовая драка с участием футболистов закарпатского "Миная" и ярославского "Шинника".
- 14 февраля в "Минае" заявили, что причиной потасовки стало позорное поведение футболистов "Шинника" в отношении работницы гостиницы и провокационные возгласы в сторону украинских игроков.
- Украинская ассоциация футбола призвала Турцию изолировать российских футболистов от других команд, проводящих в этой стране зимние сборы.
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