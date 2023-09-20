Министр соцполитики назвала часть украинцев зависимыми от соцвыплат и заявила о нецелесообразности увеличения льгот

О нецелесообразности введения новых льгот чиновница сказала во время Международного форума устойчивого развития, передает УНИАН .

"Нам нужно сломать все, что есть сегодня социального, и просто с нуля переформатировать новый общественный договор о социальной политике в нашем государстве. Многие вообще граждане являются в определенном смысле подростками: государство должно нам - заботиться, помогать, но я не буду участвовать в своем личном развитии, личной жизни, я не готов брать ответственность на себя. И это та философия, которую мы точно должны сломать", - сказала Жолнович.

В качестве примера она привела ВПО и сказала, что таких людей нужно интегрировать в общество, дать работу и "отпустить в самостоятельность".

"Я слышала такую фразу: ничто не унижает достоинство так сильно, как вовремя выплаченная мизерная зарплата. Это не позволяет человеку оторваться, не позволяет развиваться. И очень многие получающие социальную помощь примерно так и чувствуют себя. Они боятся потерять эту зависимость. Хотя понятно, что этот рывок принесет гораздо большие возможности", – сказала глава Минсоцполитики.

По ее мнению, чтобы Украина была успешной через 10 лет, количество социальных выплат увеличивать не нужно.

"Я думаю, что это очень опасно и рискованно", – сказала чиновница.