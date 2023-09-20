Министр соцполитики назвала часть украинцев зависимыми от соцвыплат и заявила о нецелесообразности увеличения льгот
Министр социальной политики Оксана Жолнович считает, что часть украинцев зависит от соцвыплат, поэтому их нужно стимулировать искать работу и быть самостоятельными
О нецелесообразности введения новых льгот чиновница сказала во время Международного форума устойчивого развития, передает УНИАН .
"Нам нужно сломать все, что есть сегодня социального, и просто с нуля переформатировать новый общественный договор о социальной политике в нашем государстве. Многие вообще граждане являются в определенном смысле подростками: государство должно нам - заботиться, помогать, но я не буду участвовать в своем личном развитии, личной жизни, я не готов брать ответственность на себя. И это та философия, которую мы точно должны сломать", - сказала Жолнович.
В качестве примера она привела ВПО и сказала, что таких людей нужно интегрировать в общество, дать работу и "отпустить в самостоятельность".
"Я слышала такую фразу: ничто не унижает достоинство так сильно, как вовремя выплаченная мизерная зарплата. Это не позволяет человеку оторваться, не позволяет развиваться. И очень многие получающие социальную помощь примерно так и чувствуют себя. Они боятся потерять эту зависимость. Хотя понятно, что этот рывок принесет гораздо большие возможности", – сказала глава Минсоцполитики.
По ее мнению, чтобы Украина была успешной через 10 лет, количество социальных выплат увеличивать не нужно.
"Я думаю, что это очень опасно и рискованно", – сказала чиновница.
- Ранее правительство приняло постановление , согласно которому с 1 августа 2023 года изменился порядок назначения выплат для внутренне перемещенных лиц. Часть ВПО перестала получать деньги от государства.
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