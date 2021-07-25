Министр соцполитики Лазебная открыла приют для жертв домашнего насилия в монастыре Московской церкви, настоятельница которого возит детей на поклон Гундяеву

Подробности раскрывает Еспресо.TV.



В опубликованном 23 июля 2021 года пресс-релизе на сайте Минсоцполитики церковное учреждение упоминается просто как "монастырь", без указания конфессиональной принадлежности и личности руководителя.



"В заведении пострадавшие от насилия смогут получить полный спектр необходимой помощи от специалистов социальных служб города Одесса и приют, проживание и питание, которые обеспечит монастырь", - отмечается в сообщении.

Остальные подробности можно найти на странице Одесской епархии УПЦ Московского патриархата .



Как выяснилось, речь идет о Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре, расположенном в историческом центре Одессе. Руководит им игуменья Серафима (Шевчик), доверенное лицо скандального митрополита Одесского Агафангела.



Как отмечают в епархии, открытие приюта тоже состоялось с благословения Агафангела.



Игуменью Серафиму видно и на фотографиях с сайта Министерства, и на видео УПЦ МП. На торжественном открытии она стоит рядом с министром Лазебной.



Справка



Игуменья Серафима (Шевчик) родом из Черкасской области. Украинка.



Ранее была комсомолкой.



Дважды избиралась депутатом Одесского городского совета.



21 февраля 2014 года выступила с заявлением о "гражданской войне" в Украине.



В 2018 году в видеоинтервью одесской интернет-газете Думская.net подтвердила, что возит детей из Одессы в Москву - на поклон патриарху московскому Кириллу (Гундяеву).





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