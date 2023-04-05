Об этом сообщает Reuters.

Министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик подал в отставку в среду вечером. К такому решению его подтолкнуло руководство партии Право и справедливость, поскольку Ковальчик не справился с кризисом, связанным с украинским зерном.

В частности, речь идет о беспошлинном транзите продукта через сухопутную границу Польши - таким образом Украина экспортирует значительную часть своих запасов из-за полномасштабного вторжения РФ.

Зерно должно было идти через Польшу в другие государства, но остается в стране и там продается, ведь украинский продукт значительно дешевле европейского. Таким образом фермеры терпят немалые убытки и требуют от правительства преодолеть этот кризис.

В сообщении отмечается, что Еврокомиссия продлила действие постановления о беспошлинном транзите украинского зерна до 2024 года.

"Поскольку очевидно, что это требование не будет отменено Европейской комиссией, я решил уйти в отставку с поста министра сельского хозяйства", - отметил Ковальчик.