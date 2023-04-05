Министр сельского хозяйства Польши подал в отставку из-за проблем с импортом украинского зерна
Причиной отставки министра стало недовольство польских аграриев по поводу беспошлинного импорта в страну украинского зерна. Фермеры терпят убытки и требуют от правительства справиться с кризисом
Об этом сообщает Reuters.
Министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик подал в отставку в среду вечером. К такому решению его подтолкнуло руководство партии Право и справедливость, поскольку Ковальчик не справился с кризисом, связанным с украинским зерном.
В частности, речь идет о беспошлинном транзите продукта через сухопутную границу Польши - таким образом Украина экспортирует значительную часть своих запасов из-за полномасштабного вторжения РФ.
Зерно должно было идти через Польшу в другие государства, но остается в стране и там продается, ведь украинский продукт значительно дешевле европейского. Таким образом фермеры терпят немалые убытки и требуют от правительства преодолеть этот кризис.
В сообщении отмечается, что Еврокомиссия продлила действие постановления о беспошлинном транзите украинского зерна до 2024 года.
"Поскольку очевидно, что это требование не будет отменено Европейской комиссией, я решил уйти в отставку с поста министра сельского хозяйства", - отметил Ковальчик.
- Фермеры в Польше, выступающие против импорта украинского зерна в страну, заявили, что могут пикетировать визит Зеленского, если власти не выполнят их требования.
- Украина и Польша согласовали упрощение транзита зерна. Будут введены новые процедуры – они призваны упростить перевозку через границу.
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