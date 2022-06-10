Министр сельского хозяйства Германии Эздемир прибыл в Украину обсудить экспорт продовольствия
Федеральный министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Эздемир прибыл в Украину для обсуждения глобальной продовольственной безопасности
Об этом сообщил спикер Эздемера Юлиан Мит.
Отмечается, что Джем Эздемир проведет встречу с украинским министром аграрной политики и продовольствия Николаем Сольским.
Они обсудят помощь населению и сельскому хозяйству, а также глобальную продовольственную безопасность.
- 9 июня советник по морской безопасности при ООН Питер Адамс заявил, что разминирование главных портов Украины может занять несколько месяцев, даже если оно начнется немедленно.
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