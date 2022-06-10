Об этом сообщил спикер Эздемера Юлиан Мит.

Отмечается, что Джем Эздемир проведет встречу с украинским министром аграрной политики и продовольствия Николаем Сольским.

Они обсудят помощь населению и сельскому хозяйству, а также глобальную продовольственную безопасность.

9 июня советник по морской безопасности при ООН Питер Адамс заявил, что разминирование главных портов Украины может занять несколько месяцев, даже если оно начнется немедленно.

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