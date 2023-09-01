Министр рыбхоза Японии извинился за то, что назвал воду с Фукусимы "загрязненной", но отказался увольняться

Об этом сообщило издание Kyodo.

Заявление министра сельского, лесного и рыбного хозяйства Тецуро Номура прозвучало в то время, когда правительство премьер-министра Фумио Кишиды пытается развеять репутационный ущерб, причиненный морским продуктам из моря вокруг северо-восточной префектуры Японии.

Термин "загрязненная вода" используется Китаем, который решительно выступил против сброса и наложил полный запрет на импорт японских морепродуктов.

79-летний ветеран-законодатель, подвергшийся резкой критике со стороны жителей Фукусимы, отказался от использования термина "загрязненная вода" через несколько часов после того, как он его употребил, отвечая на вопросы журналистов в четверг.

В пятницу Номура заявил на пресс-конференции, что ему "очень жаль, что он заставил жителей Фукусимы и связанных с ними людей чувствовать себя некомфортно". Он исключил свою отставку, заявив, что хочет выполнить свои обязанности по поддержке рыбной отрасли.

На отдельной пресс-конференции главный секретарь кабинета министров Хироказа Мацуно, спикер правительства, назвал комментарий Номуры "достойным жалости", выразив надежду, что он сделает все возможное, чтобы помочь рыбному бизнесу "с максимальной решительностью".

Но Кента Идзуми, лидер главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии, подверг критике Номуру, заявив, что он "не имеет достаточной квалификации", чтобы занимать должность министра, ответственного за меры помощи рыбной отрасли.

Тем временем появилось предположение, что Кишида может изменить состав своего кабинета позже этого месяца, чтобы освежить имидж своего правительства и, возможно, заменить Номуру на этом посту.

Что предшествовало

На АЭС в Фукусиме вода, используемая для охлаждения атомных реакторов, проходит поэтапную обработку с помощью усовершенствованной системы очистки, которая удаляет почти все радиоактивные вещества, кроме трития. Такая вода собирается в огромных резервуарах занимающих большую площадь площадки электростанции.

TEPCO неоднократно отмечала, что вывод из эксплуатации реакторов на АЭС "Фукусима-1" не может быть завершен без утилизации очищенной воды. Компания уже несколько лет разрабатывает и строит специальную систему очистки, позволяющую практически полностью удалить радиоактивные элементы из воды.

8 июля стало известно, что управление ядерного регулирования Японии предоставило компании TEPCO, оператору АЭС "Фукусима-1", официальное разрешение начать сброс очищенной радиоактивной воды в открытое море.

7 августа сообщалось, что Япония рассматривает возможность начать сброс очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции Фукусима в море между концом августа и началом сентября, после того, как премьер-министр Фумио Кишида вернется с трехстороннего саммита из США и Южной Кореи.

22 августа премьер-министр Фумио Кишида заявил , что Япония начнет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с атомной электростанции "Фукусима" в море в четверг, если позволят погодные условия, несмотря на обеспокоенность местных рыболовов и настойчивую оппозицию со стороны Китая.

Лидер оппозиционной Демократической партии Южной Кореи Ли Чже Мен назвал решение Японии сбрасывать очищенную радиоактивную воду с поврежденной атомной электростанции Фукусимы актом террора.

24 августа, несмотря на обеспокоенность граждан и некоторых соседних государств по поводу последствий для экологии, Япония начала выпускать в океан очищенную от радиации воду из поврежденной атомной электростанции Фукусимы.

26 августа сообщалось , что Соединенные Штаты подтвердили свою поддержку процессу сброса очищенной радиоактивной воды с разрушенной японской атомной электростанции в Фукусиме, назвав его безопасным и прозрачным.

31 августа стало известно, что из поврежденной японской АЭС "Фукусима-1" в океан вылили более 2900 тонн очищенной воды. Никаких проблем со сливом или другим оборудованием не возникло.