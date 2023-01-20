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Министр развития Германии Шульце посетила Одессу, пообещала еще €52 млн помощи Украине

20 января, 2023 пятница
13:39
Мир

Министр развития Германии Свенья Шульце пообещала выделить дополнительные 52 млн евро на восстановление Украины в условиях российских атак

Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на заявление политика из СДПГ Шульце.

"Во время войны мы находимся в процессе восстановления Украины в свободную, независимую Украину", - заявила она в ходе визита в Одессу, который держался в тайне из соображений безопасности.

В сопровождении украинского вице-премьер-министра и министра инфраструктуры Александра Кубракова Шульце провела десять часов в Одессе, знакомясь с реконструкцией во время войны.

Отмечается, что во время визита в Одессу министр развития Свенья Шульце пообещала Украине дополнительные 52 миллиона евро на восстановление разрушенной в результате российских атак инфраструктуры.

По словам Шульце, дополнительные миллионы помощи украинским муниципалитетам пойдут на оборудование пунктов обогрева, генераторы, медицинское обслуживание и административные нужды.

Известно, что информация о визите чиновницы держалась в тайне из соображений безопасности.

  • 18 января глава Международной помощи развитию США (USAID) Саманта Пауэр заявила, что Штаты помогут Украине отремонтировать энергосеть после ударов России. В частности, США предоставит 125 миллионов долларов на электрические детали и другие материалы для восстановления.
  • 19 января правительство Сербии объявило об отправке гуманитарной помощи для Украины, в частности направили электроэнергетическое оборудование. В министерстве энергетики Сербии заявили, что речь идет о бесплатном электроэнергетическом оборудовании, которое EPS и EMS смогли сейчас выделить.

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