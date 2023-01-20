Министр развития Германии Шульце посетила Одессу, пообещала еще €52 млн помощи Украине
Министр развития Германии Свенья Шульце пообещала выделить дополнительные 52 млн евро на восстановление Украины в условиях российских атак
Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на заявление политика из СДПГ Шульце.
"Во время войны мы находимся в процессе восстановления Украины в свободную, независимую Украину", - заявила она в ходе визита в Одессу, который держался в тайне из соображений безопасности.
В сопровождении украинского вице-премьер-министра и министра инфраструктуры Александра Кубракова Шульце провела десять часов в Одессе, знакомясь с реконструкцией во время войны.
Отмечается, что во время визита в Одессу министр развития Свенья Шульце пообещала Украине дополнительные 52 миллиона евро на восстановление разрушенной в результате российских атак инфраструктуры.
По словам Шульце, дополнительные миллионы помощи украинским муниципалитетам пойдут на оборудование пунктов обогрева, генераторы, медицинское обслуживание и административные нужды.
Известно, что информация о визите чиновницы держалась в тайне из соображений безопасности.
- 18 января глава Международной помощи развитию США (USAID) Саманта Пауэр заявила, что Штаты помогут Украине отремонтировать энергосеть после ударов России. В частности, США предоставит 125 миллионов долларов на электрические детали и другие материалы для восстановления.
- 19 января правительство Сербии объявило об отправке гуманитарной помощи для Украины, в частности направили электроэнергетическое оборудование. В министерстве энергетики Сербии заявили, что речь идет о бесплатном электроэнергетическом оборудовании, которое EPS и EMS смогли сейчас выделить.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 42.14Продажа 43.11
- Актуальное
- Важное