Министр раздора. Нужно ли критиковать Резникова?

Неудобные вопросы к власти о деньгах принято записывать либо в кремлевские темники, либо в "козлы, которые мешают правильным пацанам жить и нормально зарабатывать".

Что случилось с куртками?

Осенью ВСУ контрударами освобождали Харьковщину и правобережье Херсонщины. Однако осенние зимы уже были холодными — и ВСУ необходимо было срочно обеспечить зимней одеждой. Тогда Минобороны закупило 180 тысяч курток у турецкой фирмы по полной предоплате в 30 млн долларов. Товар привезли в Украину и раздали в войска. Спустя почти год, этот контракт неожиданно оказался под тщательным вниманием СМИ, активистов и антикоррупционного комитета ВР.

В чем суть скандала? Владельцем турецкой конторы оказался малоизвестный гандболист из Запорожья. Да еще и родственник члена комитета по национальной безопасности и обороне, депутата партии "Слуга Народа" Геннадия Касая.

Чем интересен этот господин Касай? Депутат провластной партии был гендиректором спорткомплекса "Мотор-Сичи", а его родной брат и помощница фигурировали на записях разговоров Богуслаева, когда тот предписывал не дать ГУР МО изъять вертолет Ми-24 компании для боевых задач.

Фото: коллаж Еспресо

Речь идет о ранней весне 2022 года, когда вертолеты военной разведке были необходимы для секретных миссий украинских пилотов в Мариуполе. Вертолетами тогда вывозили раненых и доставляли провизию для защитников. Именно это позволило защитникам Азовстали протянуть до мая и спасти несколько тысяч своих людей.

Павел Касай не скрывал, что включил режим родственных связей, чтобы брат Гена отмазал Богуслаева и помешал изъятию вертолета на нужды войны.

Поэтому когда сейчас министр Резников объявляет пари депутату Анастасии Радиной и требует у журналиста Ткача покинуть профессию на три года — не хочет ли он объяснить, почему родственники лиц, ставивших палки в колеса ГУР МО в марте 2022-го, в сентябре 2022-го получили жирные контракты на форму для ВСУ?

У меня нет никаких претензий к частному лицу Алексею Резникову. Однако каждое его публичное появление с комментариями в СМИ добавляет порции новых вопросов.

Чего стоит только признание в интервью 24 каналу о реальном состоянии подготовки войск накануне полномасштабного вторжения? Вот ответ Резникова на вопрос, что он изменил бы, если бы знал, что будет полномасштабная война.

"Я бы уже в октябре драматически комментировал партнерам последствия, которые произойдут. Я бы уже убеждал наших военных, что нужно менять и укреплять систему артиллерии в натовскую… Потому что тогда мы были уверены, что 152, 122 мм, которые у нас были на вооружении, будет достаточно. Я уже в марте 2022 года поехал убеждать Бена Уоллеса, что нам нужно 155 мм. Он говорит, а зачем, мы уже вам ищем 152 по всему миру. У вас же есть какие-то запасы? все закончится и вы будете снабжать!"

Спасибо Господи Бену Уоллесу, который выполнял функции министра обороны еще и за наше государство. Да, имел полное право попросить о большей благодарности на саммите НАТО.

Также Резников сказал, что в первый этап войны из 200 работников департамента вещевого обеспечения – броники, каски, форма, топливо – работало человек 12 разве что. Поэтому неудивительно, почему работа Минобороны в вопросах закупок вопиет о перезревших реформах.

Что же на вполне конструктивную критику предложил министр обороны? Пари, оскорбления депутатов и журналистов. А еще ряд сообщений дружественных блогеров о том, что "общество не понимает тонкостей войны" и вместо Резникова "может прийти еще кто-нибудь похуже". Это попытка заговорить проблему, а не добраться до истины.

Что же интересного в "курточках"?

Первое. Существует ли у нас в природе хотя бы минимальная возможность, чтобы симпатичный контракт МО не выигрывал племянник депутата СН из профильного оборонного комитета? И почему люди государственного предателя Богуслаева могли освоить этот контракт уже после публикации записей о продаже двигателей для вертолетов К-52, тех самых, которые теперь так героически вынуждены сбивать наши военные?

Второе, о манере общения со СМИ, которая у наших государственников становится все хуже. Если условный Михаил Ткач или Юрий Николов где-то ошиблись, я жду качественных контраргументов с объяснениями. А не "я вам не лох" и "я президент, Миша". "А что такого, если президент меня уволит, то моя жена будет рада".

Третье. Можно сколько угодно писать посты в стиле "не качайте лодку, потому что придет кто-то похуже", но осталось стойкое впечатление, что в основе всего конфликт интересов. Есть родственник партийца провластной партии, члена комитета по нацбезопасности, обороне и разведке. Он быстро с нуля создает фирму под МО в Турции и получает контракт с хорошей прибылью. Стартап просто бомбезный. И у меня есть главный вопрос – была ли возможность МО покупать куртки напрямую у турецких производителей. Какие условия племянника депутата перевесили все остальные?

Я не думаю, что украинское общество и журналисты-расследователи хотят сделать хуже стране. И повесить министра на виселице. Просто есть триггеры, очень остро стоящие в обществе. Как только будет снято военное положение — вопрос "Кто как готовился к войне?", "Кто разминировал Чонгар?" и "Кто столько украл денег на войне?" — будут касаться каждого.

Поэтому тактика обозвать всех "ипсо" и "руками Кремля" – заведомо проигрышная. Надо ощущать пульс своей страны. Надо понимать, что несколько тысяч человек будут лежать в могилах — и это наша плата за колониальное освобождение. У них останутся миллионы родственников, которые будут искать ответ: "почему именно я?"; "почему мой родной человек погиб"; "можно ли было как-то предотвратить все это?"; "как будут жить наши дети?"

В воздухе летают искры недовольства, запроса на справедливость и ожидания перемен. Не замечать этого не может либо самоубийца, либо безумец. И это не проблема персонально Алексея Резникова. Просто он руководитель министерства обороны во время войны.

Когда первый лорд Адмиралтейства Уинстон Черчилль получил страшное поражение при штурме Галлиполи — его беспощадно критиковали СМИ, коллеги по партии и вдовы и матери. Он смывал позор кровью и впоследствии чуть не погиб от шрапнели в окопе под Ипром.

Этот опыт заставил его больше интересоваться, какие закупки нужно делать для сохранения жизни британских солдат. И этот трудный урок стал базой, почему во времена Второй мировой Черчилль стал качественным премьер-министром и министром обороны. Критика была полезна, потому что после массовых потерь операции на Дарданеллах правительство поняло истину, что "бабы уже не нарожают". Если не ценить жизнь молодых мужчин.

Специально для Еспресо

Об авторе: Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка

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