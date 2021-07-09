Министр по делам ветеранов вручила удостоверения УБД 16 добровольцам из "Правого сектора"
Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина в Авдеевке вручила удостоверение участника боевых действий шестнадцати добровольцам ДУК "Правый сектор" из Донецкой области
Об этом сообщила пресс-служба министерства .
Министр поблагодарила воинов за защиту государства и встретилась с военнослужащими, которые защищают Украину от российских войск.
Министр отметила, что на данный момент украинские добровольцы имеют право получать статус участника боевых действий.
Всего на данное время статус участника боевых действий предоставлен более 800 воинам-добровольцам.
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