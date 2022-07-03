Министр образования Шкарлет объяснил, как будут учиться там, где на всех нет места в укрытии
Школы могут ввести обучение в несколько смен, если в их укрытиях не хватает места для всех учащихся
Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет в эфире Единого телемарафона.
"Если в бомбоубежище, в укрытии не хватает места на всех участников образовательного процесса, есть рекомендация по разделению образовательного процесса на несколько смен – две смены, например", – отметил министр.
Он также добавил, что Минобразования будет рекомендовать смешанное обучение, где некоторые дисциплины будут изучаться онлайн, некоторые дисциплины – офлайн, в том числе применяя сменность образовательного процесса.
"Мы должны обеспечить... исключительно безопасные условия для обучения", - подчеркнул глава министерства.
- Напомним, учебный год в Украине планируется начать 1 сентября в основном в очной форме.
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