Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет в эфире Единого телемарафона.

"Если в бомбоубежище, в укрытии не хватает места на всех участников образовательного процесса, есть рекомендация по разделению образовательного процесса на несколько смен – две смены, например", – отметил министр.

Он также добавил, что Минобразования будет рекомендовать смешанное обучение, где некоторые дисциплины будут изучаться онлайн, некоторые дисциплины – офлайн, в том числе применяя сменность образовательного процесса.

"Мы должны обеспечить... исключительно безопасные условия для обучения", - подчеркнул глава министерства.

Напомним, учебный год в Украине планируется начать 1 сентября в основном в очной форме.