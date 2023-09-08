Министр образования Лисовый: правописание РФ с прописной буквы является ошибкой

Об этом Лисовый написал в facebook .

"Что такое россия и кто такие россияне мне хорошо известно по опыту моей семьи, собственному опыту и опыту моих побратимов. Буквально с нуля. Правописание рф с большой буквы - ошибка, но требование нормопроектирования", - написал он.

По словам Лисового, если бы в приказах Министерства образования название страны-агрессора писали со строчной буквы, их бы не могло зарегистрировать Министерство юстиции, поскольку это требование нормопроектирования.

Одна из пользователей в комментариях поинтересовалась мнением министра относительно написания РФ с маленькой буквы детьми в школах, например, в сочинениях или на уроках географии. Лисовый ответил, что он "только за".

Фото: скриншот фейсбук-страницы Оксена Лисового