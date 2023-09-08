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Министр образования Лисовый: правописание РФ с прописной буквы является ошибкой

8 сентября, 2023 пятница
17:12
Общество

Министр образования и науки Оксен Лисовый заявил, что правописание названия страны-агрессора с заглавной буквы является ошибкой, однако это требование нормопроектирования

Об этом Лисовый написал в facebook .

"Что такое россия и кто такие россияне мне хорошо известно по опыту моей семьи, собственному опыту и опыту моих побратимов. Буквально с нуля. Правописание рф с большой буквы - ошибка, но требование нормопроектирования", - написал он.

По словам Лисового, если бы в приказах Министерства образования название страны-агрессора писали со строчной буквы, их бы не могло зарегистрировать Министерство юстиции, поскольку это требование нормопроектирования.

Одна из пользователей в комментариях поинтересовалась мнением министра относительно написания РФ с маленькой буквы детьми в школах, например, в сочинениях или на уроках географии. Лисовый ответил, что он "только за".

Фото: скриншот фейсбук-страницы Оксена Лисового

  • 18 августа Лисовый призвал не заставлять учащихся идти на первый урок, если они утомлены из-за ночных тревог. По словам министра, ментальное здоровье школьников и учителей важнее, чем оценки и правила.
Украина
Россия
образование
Война с Россией
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2023, пятница
8 сентября
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