Министр образования Лисовый: правописание РФ с прописной буквы является ошибкой
Министр образования и науки Оксен Лисовый заявил, что правописание названия страны-агрессора с заглавной буквы является ошибкой, однако это требование нормопроектирования
Об этом Лисовый написал в facebook .
"Что такое россия и кто такие россияне мне хорошо известно по опыту моей семьи, собственному опыту и опыту моих побратимов. Буквально с нуля. Правописание рф с большой буквы - ошибка, но требование нормопроектирования", - написал он.
По словам Лисового, если бы в приказах Министерства образования название страны-агрессора писали со строчной буквы, их бы не могло зарегистрировать Министерство юстиции, поскольку это требование нормопроектирования.
Одна из пользователей в комментариях поинтересовалась мнением министра относительно написания РФ с маленькой буквы детьми в школах, например, в сочинениях или на уроках географии. Лисовый ответил, что он "только за".
Фото: скриншот фейсбук-страницы Оксена Лисового
- 18 августа Лисовый призвал не заставлять учащихся идти на первый урок, если они утомлены из-за ночных тревог. По словам министра, ментальное здоровье школьников и учителей важнее, чем оценки и правила.
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