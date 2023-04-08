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Министр образования Лисовый отреагировал на языковой скандал в Государственном налоговом университете

8 апреля, 2023 суббота
15:52
Общество

Оксен Лисовый сообщил, что в ситуации с языковым скандалом вокруг Государственного налогового университета в городе Ирпень, будут приняты меры против преподавательницы, которая отказалась проводить лекцию на украинском

Об этом глава Министерства образования и науки написал в facebook.

По словам Оксена Лисового, в ситуации, когда преподаватель говорит со студентами на русском языке, речь идет о прямом нарушении действующего законодательства.

"Манипуляции вокруг языка - это ни что иное  как лицемерие. По этому случаю будут приняты меры. Но не только в нарушении законодательства вопрос. Поведение этой дамы выглядит... мягко говоря... несоответствующим ее роли. Образовательское сообщество формирует нацию. Именно поэтому по меньшей мере удивительно, когда ученики или студенты проявляют более высокий уровень сознания, чем их преподаватели", - отметил министр.

Лисовый отметил, что в случаях, когда преподаватели проводят занятия на украинском, а на перерыве переходят на русский, этим "демонстрируют детям свое скептическое, пренебрежительное отношение к государству".

"Я прошу всех прекратить такую практику. Если русскоязычные родители способны перейти на украинский с детьми, то почему система образования не способна поддержать их украиноязычностью среды?", - написал Лесной.

  • В Государственном налоговом университете в Ирпене Киевской области из-за нарушения языкового законодательства отстранили преподавательницу. Студенты обнародовали видео, где на лекции (дистанционно) одна из студенток прервала преподавательницу и попросила ее продолжить изложение материала на украинском. Но та заявила, что "обязательно будет разговаривать на русском", когда будет принимать экзамен. Она также добавила, что общается со студентами на украинском, но преподает материалы на русском уже 35 лет и не собирается это менять.
Украина
образование
Киевщина
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