Об этом глава Министерства образования и науки написал в facebook.

По словам Оксена Лисового, в ситуации, когда преподаватель говорит со студентами на русском языке, речь идет о прямом нарушении действующего законодательства.

"Манипуляции вокруг языка - это ни что иное как лицемерие. По этому случаю будут приняты меры. Но не только в нарушении законодательства вопрос. Поведение этой дамы выглядит... мягко говоря... несоответствующим ее роли. Образовательское сообщество формирует нацию. Именно поэтому по меньшей мере удивительно, когда ученики или студенты проявляют более высокий уровень сознания, чем их преподаватели", - отметил министр.

Лисовый отметил, что в случаях, когда преподаватели проводят занятия на украинском, а на перерыве переходят на русский, этим "демонстрируют детям свое скептическое, пренебрежительное отношение к государству".

"Я прошу всех прекратить такую практику. Если русскоязычные родители способны перейти на украинский с детьми, то почему система образования не способна поддержать их украиноязычностью среды?", - написал Лесной.