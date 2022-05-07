Министр обороны Японии объяснил, как реакция мира на агрессию РФ против Украины влияет на действия Китая
Министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что реакция мира на полномасштабное вторжение в Украину имеет решающее значение в сдерживании Китая.
Об этом Киси сказал в интервью The Washington Post .
"Китай внимательно наблюдает за ситуацией в Украине и уделяет особое внимание тому, какую реакцию это вызывает у международного сообщества", - сказал Киси.
По его словам, она имеет решающее значение для сдерживания Пекина в его политике по Тайваню и действий в Южнокитайском море.
"Если международное сообщество каким-то образом будет игнорировать или потакать действиям России в Украине, это может дать неверный сигнал о том, что подобная политика может быть терпима в других частях света", - подчеркнул Киси, пообещавший, что Япония продолжит оказывать Украине помощь.
В ответ на вопрос, почему Япония не занимала столь жесткую позицию по отношению к России, когда она в 2014 году оккупировала Крым, министр объяснил, что мир изменился с момента аннексии украинского полуострова.
"В прошлый раз реакция международного сообщества была не такой единственной, как в этот раз", - сказал Киси.
- 31 марта сообщалось, что Токио будет официально называть южные Курильские острова "исконной территорией Японии, находящейся под незаконной оккупацией России".
- 19 апреля стало известно, что министерство обороны Японии предоставит Украине комплекты ядерной, биологической и химической защиты, а также дроны.
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