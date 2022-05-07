Министр обороны Японии объяснил, как реакция мира на агрессию РФ против Украины влияет на действия Китая

Об этом Киси сказал в интервью The Washington Post .

"Китай внимательно наблюдает за ситуацией в Украине и уделяет особое внимание тому, какую реакцию это вызывает у международного сообщества", - сказал Киси.

По его словам, она имеет решающее значение для сдерживания Пекина в его политике по Тайваню и действий в Южнокитайском море.

"Если международное сообщество каким-то образом будет игнорировать или потакать действиям России в Украине, это может дать неверный сигнал о том, что подобная политика может быть терпима в других частях света", - подчеркнул Киси, пообещавший, что Япония продолжит оказывать Украине помощь.

В ответ на вопрос, почему Япония не занимала столь жесткую позицию по отношению к России, когда она в 2014 году оккупировала Крым, министр объяснил, что мир изменился с момента аннексии украинского полуострова.

"В прошлый раз реакция международного сообщества была не такой единственной, как в этот раз", - сказал Киси.

31 марта сообщалось, что Токио будет официально называть южные Курильские острова "исконной территорией Японии, находящейся под незаконной оккупацией России".

19 апреля стало известно, что министерство обороны Японии предоставит Украине комплекты ядерной, биологической и химической защиты, а также дроны.

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