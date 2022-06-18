Министр обороны Великобритании вступился за Бориса Джонсона, критикуемого оппонентами за визит в Киев

Оправдать своего руководителя попробовал в твиттере министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Он отметил, что такие визиты нужно организовывать в полной тайне.

"Очень немного людей, я действительно имею в виду ОЧЕНЬ немного, знают детали при организации таких поездок. Ведь Россия по-прежнему наносит ракетные удары прямо по территории Украины", – написал министр обороны Великобритании.

Уоллес подчеркнул, что иногда телефонные разговоры не могут заменить персональные визиты. Тем более что Россия постоянно проводит агрессивные операции по радиоэлектронной борьбе и сигнальной разведке.

"Сроки таких визитов обычно определяет принимающая сторона. Но я знаю, что премьер-министр хотел посетить Киев перед саммитом лидеров НАТО, который состоится через 10 дней. Важно также воспользоваться возможностью посетить воюющего союзника, чтобы убедиться, что мы делаем все возможно, чтобы помочь. Поэтому удивительно, как столь важная поездка может породить столько конспирологических глупостей", - подытожил Бен Уоллес.