English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Министр обороны Великобритании вступился за Бориса Джонсона, критикуемого оппонентами за визит в Киев

Министр обороны Великобритании вступился за Бориса Джонсона, критикуемого оппонентами за визит в Киев

18 июня, 2022 суббота
01:15
Мир

Политические оппоненты критиковали Бориса Джонсона за визит в Украину. Премьер в последнюю минуту отказался от конференции в Донкастере, где должен был выступать перед парламентариями, чем вызвал их гнев.

Оправдать своего руководителя попробовал в твиттере министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Он отметил, что такие визиты нужно организовывать в полной тайне.

"Очень немного людей, я действительно имею в виду ОЧЕНЬ немного, знают детали при организации таких поездок. Ведь Россия по-прежнему наносит ракетные удары прямо по территории Украины", – написал министр обороны Великобритании.

Уоллес подчеркнул, что иногда телефонные разговоры не могут заменить персональные визиты. Тем более что Россия постоянно проводит агрессивные операции по радиоэлектронной борьбе и сигнальной разведке.

"Сроки таких визитов обычно определяет принимающая сторона. Но я знаю, что премьер-министр хотел посетить Киев перед саммитом лидеров НАТО, который состоится через 10 дней. Важно также воспользоваться возможностью посетить воюющего союзника, чтобы убедиться, что мы делаем все возможно, чтобы помочь. Поэтому удивительно, как столь важная поездка может породить столько конспирологических глупостей", - подытожил Бен Уоллес.

  • Напомним, Борис Джонсон 17 июня прибыл с визитом в Киев. Во время совместного брифинга с Владимиром Зеленским он заверил, что Великобритания продолжит поставлять Украине оружие и работать над санкциями против путинского режима.
  • Позже Зеленский сообщил , что обсудил с Джонсоном гарантии безопасности для Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
война с Россией
Борис Джонсон
Читайте также:
Лукашенко
17 июня, 2022 пятница
Лукашенко назвал условия для применения армии Беларуси против Украины
знищена техніка окупантів
17 июня, 2022 пятница
В Новой Каховке украинская ракета попала в местонахождение врага, - советник главы Херсонской ОВА Хлань
16 июня, 2022 четверг
"Я не вижу возможности вытеснить россиян в ближайшие месяцы": австрийский генерал прокомментировал ситуацию на фронте
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.52
    Покупка 34.52
    Продажа 35.33
  • EUR
    Покупка 35.98
    Продажа 37.25
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
18 июня
00:46
Денис Монастырский
В Украине нужно разминировать примерно 270 тыс. квадратных километров территории, - Денис Монастырский.
00:37
Ирина Верещук
Ирина Верещук возглавит штаб по защите прав депортированных
00:35
Великобритания предлагает украинским военным особую программу подготовки
00:23
18-летний футболист "Днепра-1" перейдет в АПЛ за 1,5 млн евро
00:18
В России могут возобновить выпуск автомобилей "Волга" и "Победа"
00:05
Подоляк
Насилуй во благо. Подоляк прокомментировал выступление Путина на Петербургском экономическом форуме
2022, пятница
17 июня
23:47
США помогут Украине пройти нынешний отопительный сезон, - министр энергетики
23:44
Украинка впервые в истории получила золото на ЧМ по аэробике
23:34
Алексей Данилов
Данилов говорит, что в "политически оккупированной" Россией Беларуси нет достаточно войск для вторжения в Украину
23:21
Умер легендарный французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян
23:06
Россия 17 июня атаковала Сумщину минометами, "Градом" и беспилотниками
23:04
Россия не отвечает на запросы представителей ООН, которые расследуют ее военные преступления в Украине, - Reuters
22:53
Путин и Токаев
Ни одна страна СНГ и ОДКБ не хочет участвовать в преступлениях России, - Офис президента о заявлении Токаева по поводу "Л/ДНР"
22:33
Бучанская, Варшавская и Стуса: в Киевсовете зарегистрировали проект решения по переименованию станций метро
22:17
Аналитика
Сергей Згурец
Противокорабельные комплексы Harpoon готовы демилитаризовать остров Змеиный. Колонка Сергея Згурца
22:16
"Арсенал исчерпан": Словения передала Украине 35 БМП и автоматы
22:09
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 17 июня
22:07
Обновлено
Байден подтвердил исчезновение американцев в Украине и призвал не посещать страну
21:59
На фото музыкальная школа в Святогорске, разрушенная оккупантами
Геноцид украинского народа: Россия убила 4 мирных жителей Донбасса
21:59
Эрдоган
Турция таки проведет переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении этих стран в НАТО
21:59
"Они определят будущее украинцев и всех европейцев": Зеленский с Джонсоном обсудили гарантии безопасности для Украины
21:59
В Луганскую область ежедневно прибывают по 30 КамАЗов с рашистами, - глава области
21:51
Эксклюзив
Статус кандидата на вступление в ЕС Украина завоевала двумя революциями и войнами, - Яценюк
21:46
Владимир Путин держится за стол во время встречи в Кремле
Путин считает Советский Союз "исторической Россией"
21:45
Волонтера и парамедика Юлию Паевскую (Тайру) освободили из плена, - Зеленский
21:34
"Скоординировали шаги в преддверии саммита Евросовета": Зеленский провел переговоры с фон дер Ляен и Мишелем
21:34
Меркель, Путин, Макрон
Меркель считает, что войне в Украине мог способствовать ее уход от политики
21:31
"Все готовы сесть, прервать контракт": российские оккупанты массово отказываются воевать, — перехват разведки
21:30
На фото Владимир Зеленский и Борис Джонсон
Джонсон считает, что переговоры с Россией возможны только после "изгнания агрессора из Украины"
21:30
Украинские военные впервые рассказали о потерях техники в войне с Россией
21:15
Олаф Шольц
Мы можем справиться, - Шольц о заседании лидеров ЕС по предоставлению Украине статуса кандидата
21:11
Дьявол в деталях. В ОПУ перекрутили требования Еврокомиссии к антиолигархическому закону, — Борислав Береза
21:10
В Украине создадут национальную сеть станций для зарядки электромобилей
20:56
луна
Китай нашел доказательства существования воды на Луне
20:54
На фото Борис Джонсон с детским письмом
Борису Джонсону передали письмо от 6-летнего Ильи, эвакуированного из Мариуполя
20:45
На фото Дмитрий Кулеба
Кулеба назвал условие, при котором Путин согласится на переговоры
20:43
Культовый футбольный голкипер Чилаверт баллотируется в президенты Парагвая
20:38
В России не планируют визовый режим с Украиной в ответ на аналогичное решение Киева
20:30
ВСУ выбили оккупантов из Дмитровки на Харьковщине, - сводка Генштаба
20:30
С начала войны США направили $5,6 млрд для безопасности Украины. Обнародован список военной техники
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV