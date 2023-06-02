Об этом он сказал в интервью The Washington Post.

По словам Уоллеса, есть реальная возможность того, что ВСУ успешно деоккупируют Крым уже в этом году, поскольку у россиян заканчиваются ресурсы.

"Мы видели на поле боя, что если ударить по российским войскам не в том месте, они фактически развалятся. Вы можете посылать молодых людей насмерть десятками тысяч, что они (российское командование, - ред.) и делают, но вы не можете наколдовать танки и системы вооружений, которые им нужны", - сказал министр.