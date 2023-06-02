Министр обороны Великобритании предположил, что Украина может вернуть Крым до конца года
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил, что Украина может вернуть временно оккупированный Крым до конца года. У россиян заканчиваются запасы вооружения
Об этом он сказал в интервью The Washington Post.
По словам Уоллеса, есть реальная возможность того, что ВСУ успешно деоккупируют Крым уже в этом году, поскольку у россиян заканчиваются ресурсы.
"Мы видели на поле боя, что если ударить по российским войскам не в том месте, они фактически развалятся. Вы можете посылать молодых людей насмерть десятками тысяч, что они (российское командование, - ред.) и делают, но вы не можете наколдовать танки и системы вооружений, которые им нужны", - сказал министр.
- Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов выразил убеждение, что ВСУ могут освободить Крым до лета.
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