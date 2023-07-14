Министр обороны Великобритании пояснил, что имел в виду, когда говорил о "неблагодарной Украине"
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его слова о "неблагодарной Украине" исказили. Также он назвал отношения между странами партнерскими
Об этом он написал в Facebook .
"Как тот, кто был на передовой в поддержке Украины, я обсуждал вызовы, которые могут возникнуть, когда мы работаем над общей целью помочь Украине приобрести необходимое для победы", – отметил Уоллес.
"Я говорил о необходимости того, чтобы Украина иногда признала, что во многих странах и некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, как в Великобритании", - добавил чиновник.
Он подчеркнул, что его высказывания были обращены не к правительствам, а к гражданам и парламентам международного сообщества. Также Уоллес отметил, что поддержка Украины в британском обществе является одной из самых высоких в Европе и составляет более 70%.
Уоллес назвал отношения Великобритании и Украины партнерскими.
"Я лично буду продолжать поддерживать Украину, пока это будет нужно, но национальные парламенты часто имеют конкурирующие потребности, и Украина и Британия должны продолжать поощрять эту сильную поддержку, используя факты и дружбу", — резюмировал он.
Предыстория
На саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля президент Владимир Зеленский возмутился наличием условий для получения Украиной приглашения в НАТО.
Уоллес сказал, что Украине следует больше благодарить Запад за оказанную помощь в войне с Россией.
"Нравится нам это или нет, но люди хотят видеть немного благодарности. Иногда вы просите страны отказаться от собственных запасов оружия. Иногда приходится убеждать законодателей на (Капитолийском, - ред.) холме в Америке", - сказал министр.
На брифинге в Вильнюсе он также рассказал, как в прошлом году приезжал в Украину, чтобы получить список необходимого оружия.
"Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда ехал 11 часов, чтобы получить список", – заявил министр обороны Британии.
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