Об этом Бен Уоллес проинформировал журналистов Financial Times в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

В материале FT говорится: несмотря на опасения, что Россия готова совершить мощную атаку примерно в первую годовщину своего полномасштабного вторжения в Украину, Бен Уоллес заявил: "нет никаких доказательств большого сосредоточения российских сил", подобных нападению 24 февраля прошлого года.

В частности глава МО Великобритании отметил, что армия РФ несет огромные потери в Украине, не демонстрирует никаких признаков того, что усовершенствовала свою тактику "мясорубки", и пытается поддерживать неустанное наступление, которое "если вообще продвигается, то на метры, а не на километры".

В разговоре с Financial Times в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности Бен Уоллес сказал, что лучшее, что удалось Москве сейчас, это серия зондирующих атак вдоль линии фронта, усиленных новобранцами после недавней массовой мобилизации. Но он уточнил, что эти атаки привели лишь к большим потерям россиян.

"Российских новобранцев до сих пор запихивают в мясорубку", - заявил Уоллес. "И я не уверен, что это приемлемо, даже для России, потому что 180 тысяч человек имеют жен, матерей, сестер и друзей, и становится невозможно скрыть масштаб этой потери от российского народа".