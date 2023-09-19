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OPINION

Министр обороны Умеров уволил всех заместителей от Резникова. Что это значит?

19 сентября, 2023 вторник
12:18
Мнение Бутусов

Анна Маляр отвечала за всю информационную политику Минобороны. Маляр принимала участие в кампании дезинформации украинского общества перед вторжением, когда команда Резникова упорно отрицала возможность российского нападения

Маляр причастен также к трагедии, которой нужно дать правовую оценку. 25 февраля, на второй день войны в результате этого поста Маляр:

на Оболони были расстреляны украинские военнослужащие, это был огонь по своим. До сих пор нет никаких расследований этой трагедии, пост о которой все еще спокойно висит на странице заместителя министра обороны. За это нужно судить.

Маляр вела борьбу с коммуникационным подразделением Генштаба, требовала снимать с должностей военных, не соглашавшихся с ее решениями. Маляр в конце концов полностью забрала у военных право сообщать об оперативной обстановке. Именно Маляр отвечала за максимальную блокировку работы журналистов, запрещала журналистам снимать увольнение украинских городов пока туда первым не приедет президент, лишала аккредитаций – поэтому мир не увидел кадры, как встречали люди освободителей в Изюме, Балаклее, Херсоне, многих селах. Маляр работала исключительно на прихоти главы офиса президента Ермака.

Заместитель Резникова Денис Шарапов был серым кардиналом Минобороны, доверенным лицом и бизнес-партнером главы офиса президента Андрея Ермака, и был одним из участников коррупционных схем, хищения средств министерства обороны в интересах фирм, близких к руководству Слуг народа. К примеру, посредническая фирма Суги народа Касая без тендера получила от Минобороны контракт на поставку турецких курток на 54 миллиона долларов.

Из всех заместителей самостоятельные взгляды и достойную репутационную историю имел только относительно недавно назначенный Виталий Дейнега, в принципе это единственный заместитель, увольнение которого действительно жаль.

Наличие Шарапова и Маляра сделали бы Умерова зиц-министром, который на самом деле ни на что не влиял, потому что Ермак давал бы указания через главу министра. Теперь Умеров имеет шанс хотя бы взять ответственность на себя и на что-либо реально влиять.

Не знаю, позволит ли теперь Ермак Умерову какую-нибудь самостоятельность в финансовых и информационных вопросах, посмотрим на новые назначения.

Теперь следует написать проблемы и задачи, которые провалил Резников, чтобы не повторять его ошибки. Есть слабая надежда, что Умеров что-то сможет улучшить, и раз есть малейшие шансы, то нужно их использовать.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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Общество
Украина
военные силы Украины
Война с Россией
окупанти
Анна Маляр
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