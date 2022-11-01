Министр обороны Турции в разговоре с Резниковым заявил о важности сохранения "зернового соглашения"
Министр обороны Турции Хулуси Акар провел разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и заявил о важности продолжения экспорта зерна из украинских портов
Об этом сообщает Anadolu .
Турецкое агентство отмечает, что Хулуси Акар в телефонных разговорах с Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым подчеркнул важность продолжения действия соглашения по "зерновому коридору" в Черном море после того, как Россия заявила о выходе из него.
"Акар подчеркнул значимость сохранения действия "зернового соглашения", которое позволило безопасно экспортировать нуждающимся уже более 10 млн тонн продукции, что внесло весовой вклад в устранение всемирного продовольственного кризиса", - говорится в сообщении.
Он также подчеркнул, что инициативу "зернового соглашения" и условия ведения боевых действий необходимо четко разделять.
- Напомним, 29 октября Россия заявила , что останавливает участие в реализации "зернового соглашения" из-за атаки дронов в Севастопольской бухте.
- Украина, ООН и Турция заявили, что, несмотря на позицию РФ, "зерновое соглашение" остается в силе .
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