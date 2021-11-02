Министр обороны Таран подал в отставку
Министр обороны Украины Андрей Таран подал в отставку
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду Украины", – написал Мельничук.
Пост министра обороны Андрей Таран занимает с 4 марта 2020 года.
- Напомним, первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко написал заявление об отставке;
- Вице-премьер-министр Алексей Резников подал в отставку.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.21
Покупка 26.21Продажа 26.43
-
EUR
Покупка 30.28Продажа 30.66
- Актуальное
- Важное