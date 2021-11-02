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Министр обороны Таран подал в отставку

2 ноября, 2021 вторник
18:39
Общество

Министр обороны Украины Андрей Таран подал в отставку

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду Украины", – написал Мельничук.



Пост министра обороны Андрей Таран занимает с 4 марта 2020 года.
  • Напомним, первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко написал заявление об отставке;
  • Вице-премьер-министр Алексей Резников подал в отставку.

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