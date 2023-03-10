Об этом сообщает официальный сайт министерства обороны США.

На пресс-конференции с министром обороны Израиля Йоавом Галантом Ллойд Остин выразил Израилю благодарность за оказание гуманитарной помощи Украине и участие в "Рамштайне" (контактной группе по вопросам обороны Украины). Министр обороны США назвал войну в Украине "переломным моментом истории" и призвал активизироваться всех союзников и партнеров.

"Страны доброй воли, а особенно наши соотечественники-демократии, должны срочно внести свой вклад, чтобы помочь Украине бороться за ее свободу. И мы все должны объединиться, чтобы противостоять мрачному путинскому видению мира, где автократы решают, какие страны можно уничтожить" , – заявил Остин.

Он также подчеркнул, что они с Галантом побеседовали об углублении сотрудничества США с Израилем и другими партнерами в регионе.

"И мы с нетерпением ждем продолжения интеграции Израиля в архитектуру безопасности региона", - подытожил министр обороны США.

Галант подчеркнул, что Израиль вместе с США "прилагает все усилия, чтобы помочь украинскому правительству защитить свой народ", однако делает это с учетом интересов страны.