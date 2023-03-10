Министр обороны США призвал Израиль помочь Украине бороться за свободу и оказать помощь
Министр обороны США Ллойд Остин обратился к Израилю с призывом о предоставлении помощи Украине и присоединении к "мировой архитектуре безопасности"
Об этом сообщает официальный сайт министерства обороны США.
На пресс-конференции с министром обороны Израиля Йоавом Галантом Ллойд Остин выразил Израилю благодарность за оказание гуманитарной помощи Украине и участие в "Рамштайне" (контактной группе по вопросам обороны Украины). Министр обороны США назвал войну в Украине "переломным моментом истории" и призвал активизироваться всех союзников и партнеров.
"Страны доброй воли, а особенно наши соотечественники-демократии, должны срочно внести свой вклад, чтобы помочь Украине бороться за ее свободу. И мы все должны объединиться, чтобы противостоять мрачному путинскому видению мира, где автократы решают, какие страны можно уничтожить" , – заявил Остин.
Он также подчеркнул, что они с Галантом побеседовали об углублении сотрудничества США с Израилем и другими партнерами в регионе.
"И мы с нетерпением ждем продолжения интеграции Израиля в архитектуру безопасности региона", - подытожил министр обороны США.
Галант подчеркнул, что Израиль вместе с США "прилагает все усилия, чтобы помочь украинскому правительству защитить свой народ", однако делает это с учетом интересов страны.
- Во вторник, 7 марта, министр обороны США Ллойд Остин посетил с неанонсированным визитом Ирак.
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