Об этом говорится в twitter чиновника.

Отмечается, что чиновники обсудят сотрудничество Эстонии и США, поддержку Украины и вопросы, связанные с НАТО.

Каллас рассказала, что выдвинула инициативу по наращиванию объемов оборонной промышленности членов Альянса, чтобы производить больше боеприпасов для Украины и пополнять запасы НАТО.

Также она сообщила, что чиновники согласовали увеличение расходов по обороне в Альянсе.

"Руководство США сыграло ключевую роль в сплочении для беспрецедентной поддержки Украины. Длительная широкомасштабная военная поддержка будет жизненно важна для обеспечения победы Украины", - пишет премьер.