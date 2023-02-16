Министр обороны США прибыл в Эстонию, среди тем переговоров - поддержка Украины
В четверг, 16 февраля, министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Эстонию на переговоры с премьером страны Каей Каллас и министром обороны Ханно Певкуром, среди главных тем - поддержка Украины
Об этом говорится в twitter чиновника.
Отмечается, что чиновники обсудят сотрудничество Эстонии и США, поддержку Украины и вопросы, связанные с НАТО.
Каллас рассказала, что выдвинула инициативу по наращиванию объемов оборонной промышленности членов Альянса, чтобы производить больше боеприпасов для Украины и пополнять запасы НАТО.
Также она сообщила, что чиновники согласовали увеличение расходов по обороне в Альянсе.
"Руководство США сыграло ключевую роль в сплочении для беспрецедентной поддержки Украины. Длительная широкомасштабная военная поддержка будет жизненно важна для обеспечения победы Украины", - пишет премьер.
- Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы в формате "Рамштайн" сказал, что фокус встречи был направлен на понимание целостной картины по вооружению, которое предоставляется Украине.
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