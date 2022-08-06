Министр обороны США посетит Латвию, чтобы "подтвердить присутствие в Балтийском регионе"

Об этом сообщает Минобороны США.

Сначала министр примет участие в церемонии смены командования генерал-лейтенанта Корпуса морской пехоты США Майкла Э. Лэнгли и генерала армии США Стивена Дж. Таунсенда в казарме Келли в Штутгарте.

Затем министр отправится в Латвию, чтобы встретиться с высокопоставленными чиновниками и подтвердить расположение США и постоянное присутствие в Латвии и шире – в Балтийском регионе.

США готовят новый пакет вооружений для Украины на $1 миллиард

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb