Министр обороны США посетит Латвию, чтобы "подтвердить присутствие в Балтийском регионе"
Министр обороны Ллойд Остин отправится в Европу 8 августа, где посетит Германию и Латвию
Об этом сообщает Минобороны США.
Сначала министр примет участие в церемонии смены командования генерал-лейтенанта Корпуса морской пехоты США Майкла Э. Лэнгли и генерала армии США Стивена Дж. Таунсенда в казарме Келли в Штутгарте.
Затем министр отправится в Латвию, чтобы встретиться с высокопоставленными чиновниками и подтвердить расположение США и постоянное присутствие в Латвии и шире – в Балтийском регионе.
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