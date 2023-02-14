Министр обороны США перечислил страны, которые готовы передать Украине танки Leopard 2
Министр обороны США Ллойд Остин перечислил страны, которые готовятся передать Украине основные боевые танки Leopard 2 или дали соответствующее обязательство
Об этом Остин сказал перед началом заседания Контактной группы по обороне Украины.
"Группа стран, в том числе Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды, совместно работают над передачей Украине боевых танков Leopard 2", – заявил глава Пентагона.
Он также напомнил, что США, Чехия и Нидерланды совместно передают более 90 танков Т-72.
Отметим, что Польша уже передала Вооруженным Силам Украины 250 танков Т-72 .
Остин отметил, что Великобритания передает роту главных боевых танков Challenger и "совместно с несколькими странами ищет источники для поставок Украине дополнительных боеприпасов".
- Австрия отказалась тренировать украинских военных на танках Leopard 2.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.16
-
EUR
Покупка 41.8Продажа 42.7
- Актуальное
- Важное