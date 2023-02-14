Об этом Остин сказал перед началом заседания Контактной группы по обороне Украины.

"Группа стран, в том числе Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды, совместно работают над передачей Украине боевых танков Leopard 2", – заявил глава Пентагона.

Он также напомнил, что США, Чехия и Нидерланды совместно передают более 90 танков Т-72.

Отметим, что Польша уже передала Вооруженным Силам Украины 250 танков Т-72 .

Остин отметил, что Великобритания передает роту главных боевых танков Challenger и "совместно с несколькими странами ищет источники для поставок Украине дополнительных боеприпасов".