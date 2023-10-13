Министр обороны США Остин приехал в Израиль

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Ожидается, что Остин встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, министром обороны Йоавом Галлантом и военным кабинетом, в состав которого входят Нетаньяху, Галлант, министр Бенни Ганц и несколько дипломатов.

Отмечается, что путешествующие вместе с Остином представители оборонного ведомства говорят, что он хочет подчеркнуть непоколебимую поддержку США народу Израиля.

США уже передали Израилю бомбы малого диаметра, а также ракеты-перехватчики для системы "Железный купол". Ожидается, что другие боеприпасы поступят в пятницу.