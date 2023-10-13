Министр обороны США Остин приехал в Израиль
В пятницу, 13 октября, глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Тель-Авив на встречу с высокопоставленными чиновниками Израиля
Об этом сообщает The Times Of Israel.
Ожидается, что Остин встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, министром обороны Йоавом Галлантом и военным кабинетом, в состав которого входят Нетаньяху, Галлант, министр Бенни Ганц и несколько дипломатов.
Отмечается, что путешествующие вместе с Остином представители оборонного ведомства говорят, что он хочет подчеркнуть непоколебимую поддержку США народу Израиля.
США уже передали Израилю бомбы малого диаметра, а также ракеты-перехватчики для системы "Железный купол". Ожидается, что другие боеприпасы поступят в пятницу.
- Напомним, что вчера в Израиль приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.
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