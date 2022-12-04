Министр обороны США обвинил Россию в "преднамеренной жестокости" в Украине
Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что войска РФ целенаправленно атакуют мирное население Украины
Заявление главы Пентагона Ллойда Остина передает Reuters.
"С умышленной жестокостью Россия ставит под прицел мирных жителей и гражданские цели", – сказал Ллойд Остин.
Министр обороны США также отметил, что атаки войск РФ привели к гибели детей, разрушению школ и разгрому больниц.
- Соединенные Штаты констатируют высокую вероятность того, что Россия будет продолжать наносить ракетные удары по украинской гражданской инфраструктуре в ближайшей перспективе, однако динамика боев на фронте в Украине ослабит зимние месяцы.
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