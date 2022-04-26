Об этом заявил Ллойд Остин во время брифинга на авиабазе "Рамштайн".

25 апреля глава российского МИД Сергей Лавров заявил , что риск ядерной войны реален.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба отреагировал на слова Лаврова по поводу "реальной опасности начала Третьей мировой" и "угрозы" ядерной войны: "Москва чувствует поражение в Украине".

МИД Китая отреагировал на слова Лаврова о риске ядерной войны: "Никто не хочет третьей мировой".

"Мы сделаем все возможное, чтобы конфликт не вышел из-под контроля, и Украина делает все, что в ее силах, международное сообщество сконцентрировано на этом. Любые угрозы возможного применения ядерного оружия очень опасны", - сообщил Остин.