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Министр обороны США не советует России спекулировать ядерными угрозами. Видео
Глава оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин призвал не спекулировать угрозами применения ядерного оружия. По его словам, в такой войне не будет победителей
Об этом заявил Ллойд Остин во время брифинга на авиабазе "Рамштайн".
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