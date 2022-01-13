Министр обороны США Ллойд обсудил с Резниковым наращивание российских сил на границе Украины

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.

"Министр обороны Ллойд Джеймс Остин III провел разговор со своим украинским коллегой, министром обороны Алексеем Резниковым, чтобы обсудить продолжающееся и неспровоцированное военное наращивание России в Украине и вокруг нее", - говорится в сообщении.

Остин подтвердил поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности. Он отметил усилия США укрепить украинскую военную состоятельность, в частности предоставление Украине оборонной помощи.

"Лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям по деескалации напряженности и обязались продолжить их тесную координацию", - сообщили в пресс-службе.

