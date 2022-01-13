Министр обороны США Ллойд обсудил с Резниковым наращивание российских сил на границе Украины
В четверг, 13 января, министр обороны Соединенных Штатов Америки Остин Ллойд провел телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.
"Министр обороны Ллойд Джеймс Остин III провел разговор со своим украинским коллегой, министром обороны Алексеем Резниковым, чтобы обсудить продолжающееся и неспровоцированное военное наращивание России в Украине и вокруг нее", - говорится в сообщении.
Остин подтвердил поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности. Он отметил усилия США укрепить украинскую военную состоятельность, в частности предоставление Украине оборонной помощи.
"Лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям по деескалации напряженности и обязались продолжить их тесную координацию", - сообщили в пресс-службе.
- Напомним, в четверг, 13 января, в Вене состоялось заседание ОБСЕ, направленное на ослабление напряженности из-за наращивания российских войск у границы с Украиной. Новый глава ОБСЕ заявил, что в первую поездку посетит восток Украины, где уделит внимание состоянию мирных жителей в условиях войны. Представитель Украины сказал, что это заседание - "еще одна дипломатическая победа".
- Глава миссии США при ОБСЕ заявил, что Минские соглашения можно воплотить тогда, когда Россия выполнит обязательства по безопасности.
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