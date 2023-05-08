Об этом в интервью ERR сказал шведский министр обороны Пол Йонсон.

В частности, Йонсона спросили, как сильно он озадачен тем, что Швеция не смогла стать полноправным членом Альянса вместе с Финляндией. Министр ответил, что не использовал бы слово "озадаченный".

"Как известно, мы начали этот процесс вместе и хотели двигаться вместе. То, что Финляндия уже в НАТО – хорошо для безопасности Швеции. Но, конечно, важно, чтобы мы смогли как можно быстрее присоединиться к Альянсу. Мы хотим сделать это к саммиту НАТО в Вильнюсе" , что состоится 11-12 июля", – сказал Пол Йонсон.

Он также отметил, что в Стокгольме понимали, что у Швеции с Турцией больше противоречий, чем у Финляндии, но добавил, что в настоящее время Швеция сделала целый ряд шагов, предусмотренных трехсторонним меморандумом между странами, начиная с законодательства по борьбе с терроризмом.

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Министр отметил, что "лишь Венгрия может решать за Венгрию и Турция – за Турцию" относительно того, когда ратифицировать протокол о вступлении Швеции, но лучше всего было бы завершить процесс как можно быстрее.

Кроме того, по его словам, Швеция в этом вопросе испытывает мощную поддержку многих других союзников, в том числе США, и министр обороны Ллойд Остин во время визита в Стокгольм высказал позицию, что Швеция должна стать членом НАТО как можно быстрее, лучше всего – до саммита в Вильнюсе.

Пол Йонсон добавил, что, по его личному мнению, Швеция должна вступить в НАТО еще "десятилетие назад".