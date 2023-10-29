Министр обороны Саудовской Аравии прибудет в США из-за опасений эскалации конфликта на Ближнем Востоке, - СМИ
Министр обороны Саудовской Аравии Халид бин Салман в понедельник, 30 октября, посетит Вашингтон для переговоров с администрацией Байдена из-за опасений разрастания конфликта на Ближнем Востоке
Об этом сообщаетАxios со ссылкой на собственные три источника, знакомых с этой поездкой.
По словам источников, визит был запланирован давно, но он состоится лишь через несколько дней после того, как Израиль расширил свою наземную операцию в Газе – наступление, которое Эр-Рияд осудил в субботу.
В то же время США и Саудовская Аравия выразили обеспокоенность, что боевые действия между Израилем и ХАМАС могут перерасти в региональную войну.
Халид бин Салман, брат наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана и бывший посол в США, является самым высоким саудовским чиновником, посетившим Вашингтон с момента вступления в должность администрации Байдена.
Во время визита в Белый дом Халид бин Салман встретится с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном, министром обороны Ллойдом Остином, госсекретарем Тони Блинкеном и несколькими сенаторами.
- В субботу, 28 октября, Израиль заявил , что истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 150 подземным целям на севере сектора Газы, включая тоннели террористов, подземные боевые позиции и дополнительные объекты подземной инфраструктуры.
- Кроме того, армия обороны Израиля заявила, что во время ночного авиаудара погиб руководитель военно-воздушных сил ХАМАС Иссам Абу Рукбе и глава военно-морских сил ХАМАСа Ратаб Абу Цагибан .
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил , что второй этап войны против ХАМАС начался с введением новых сухопутных сил в Газу.
- 29 октября стало известно, что планы Израиля о полномасштабном наступлении на сектор Газа изменились после совместных усилий министра обороны США Ллойда Остина и других официальных лиц, однако ЦАХАЛ продолжает выборочные удары по ХАМАСу.
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