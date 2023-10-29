Министр обороны Саудовской Аравии прибудет в США из-за опасений эскалации конфликта на Ближнем Востоке, - СМИ

Об этом сообщаетАxios со ссылкой на собственные три источника, знакомых с этой поездкой.

По словам источников, визит был запланирован давно, но он состоится лишь через несколько дней после того, как Израиль расширил свою наземную операцию в Газе – наступление, которое Эр-Рияд осудил в субботу.

В то же время США и Саудовская Аравия выразили обеспокоенность, что боевые действия между Израилем и ХАМАС могут перерасти в региональную войну.

Халид бин Салман, брат наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана и бывший посол в США, является самым высоким саудовским чиновником, посетившим Вашингтон с момента вступления в должность администрации Байдена.

Во время визита в Белый дом Халид бин Салман встретится с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном, министром обороны Ллойдом Остином, госсекретарем Тони Блинкеном и несколькими сенаторами.