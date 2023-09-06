Министр обороны Румынии подтвердил обломки российского дрона на территории страны
В среду, 6 сентября, министр Анхель Тилвар подтвердил, что команда министерства национальной обороны обнаружила на территории Румынии вероятные куски российского беспилотника
Об этом сообщает CNN Antena 3 .
"Я подтверждаю, что в этой зоне были найдены обломки, которые могут быть дронами. Не было никаких сомнений, потому что нет элементов, которые создают опасность того, что такие части представляют угрозу", - сказал румынский министр обороны.
Вероятные остатки беспилотника российской армии вблизи села Плаура на территории уезда Тулча – напротив украинского Измаила. Населённые пункты разделяет только русло Дуная.
"Было видно, что за довольно короткий промежуток времени произошел ряд нападений, которые Россия совершила на украинские портовые мощности и склады, поэтому я считаю, что важно усилить меры бдительности. У нас будет больше наблюдательных пунктов, больше патрулей. В то же время оборудование, которое мы используем, которое технически может охватить территорию, остается функциональным и находится в фазе повышенного внимания", - добавил Тилвар.
Что предшествовало
Напомним, в ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массовый удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации наших пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны, которая является членом НАТО. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии.
В МИД Румынии заявили, что атаки беспилотников, совершенные РФ, не представляли прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам.
5 сентября глава Румынии Клаус Иоганнис заявил , что на территории страны не падали ни беспилотники России, ни какие-либо детали.
Также OSINT-аналитики установили , что российский беспилотник упал на территории Румынии недалеко от одного из пограничных сел.
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