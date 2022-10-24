Об этом сообщает The Guardian.

По словам Василе Динка, он подал в отставку из-за разногласий с президентом Румынии Клаусом Иоганнисом.

"Мой жест произошел потому, что невозможно сотрудничать с президентом Румынии, главнокомандующим армией. Я считаю, что моя отставка с должности необходима, чтобы не повредить решениям и программам, требующим плавных командных цепочек, и чтобы не заблокировать ряд проектов, крайне необходимых для министерства и армии", - сказал Динку.

Министра обороны подвергли критике за слова, что Украине нужны международные союзники для переговоров о гарантиях безопасности и мире с Россией. Позже он сказал, что его комментарии были вырваны из контекста.

В свою очередь Клаус Иоганнис заявил, что украинцы заплатили во время войны кровью и только они могут решать, о чем и когда вести переговоры с Россией.

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