Министр обороны РФ Шойгу пережил инфаркт, возможно, не по естественным причинам, – экс-владелец ЮКОСа
Министр обороны РФ Сергей Шойгу пережил инфаркт, вероятно, не по естественным причинам, еще 20 российских штабных генералов арестованы
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил бывший совладелец компании ЮКОС Леонид Невзлин в "Фейсбуке".
"Шойгу выбыл из игры, возможно, он станет инвалидом, если выживет. У него вдруг произошел большой инфаркт, он в реанимации, подключен к приборам. Ходят слухи, что инфаркт мог возникнуть не по естественным причинам", - написал Невзлин.
По его словам, также арестованы 20 российских штабных генералов.
"Здесь все понятно – тотальное хищение средств на подготовку украинского руководства и населения к торжественной встрече армии освободителей из России. С 2014 года украдено около $10 млрд, выделенных Путиным на подготовку блицкрига", – прокомментировал бизнесмен информацию о якобы аресте генералов.
В хищении денег на подготовку войны подозревают и бывшего советника российского президента Владислава Суркова, он находится под домашним арестом, указал Невзлин.
"Из забавного. На Аркадия Дворковича готовится уголовное дело, от него ждут показания его коллег и друзей. Источники в ФСБ говорят о том, что если он не пойдет на сделку со следствием - его переведут в СИЗО "Матросская Тишина" или Лефортово", – указал он.
- Напомним, ЮКОС – российская нефтяная компания, которую в 2003 году российское правительство обанкротило принудительно, присвоив ее имущество и активы. Бывшие акционеры компании обратились в суд в Гааге, который обязал Россию выплатить им $50 млрд.
- Международный арбитраж принял решение отсудить в РФ $5 млрд по делу ЮКОСа.
- Президент Владимир Зеленский потролил информацию об исчезновении министра обороны РФ Шойгу.
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