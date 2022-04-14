Министр обороны РФ Шойгу пережил инфаркт, возможно, не по естественным причинам, – экс-владелец ЮКОСа

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил бывший совладелец компании ЮКОС Леонид Невзлин в "Фейсбуке".



"Шойгу выбыл из игры, возможно, он станет инвалидом, если выживет. У него вдруг произошел большой инфаркт, он в реанимации, подключен к приборам. Ходят слухи, что инфаркт мог возникнуть не по естественным причинам", - написал Невзлин.



По его словам, также арестованы 20 российских штабных генералов.



"Здесь все понятно – тотальное хищение средств на подготовку украинского руководства и населения к торжественной встрече армии освободителей из России. С 2014 года украдено около $10 млрд, выделенных Путиным на подготовку блицкрига", – прокомментировал бизнесмен информацию о якобы аресте генералов.



В хищении денег на подготовку войны подозревают и бывшего советника российского президента Владислава Суркова, он находится под домашним арестом, указал Невзлин.



"Из забавного. На Аркадия Дворковича готовится уголовное дело, от него ждут показания его коллег и друзей. Источники в ФСБ говорят о том, что если он не пойдет на сделку со следствием - его переведут в СИЗО "Матросская Тишина" или Лефортово", – указал он.

Напомним, ЮКОС – российская нефтяная компания, которую в 2003 году российское правительство обанкротило принудительно, присвоив ее имущество и активы. Бывшие акционеры компании обратились в суд в Гааге, который обязал Россию выплатить им $50 млрд.

Международный арбитраж принял решение отсудить в РФ $5 млрд по делу ЮКОСа.

Президент Владимир Зеленский потролил информацию об исчезновении министра обороны РФ Шойгу.