Министр обороны РФ Шойгу летал в Минск, чтобы снова нажать на Лукашенко, - ISW
Министр обороны РФ Сергей Шойгу встречался с самопровозглашенным президентом Беларуси, чтобы продолжить давление на него для дальнейшей поддержки Минском российской агрессии против Украины
Об этом сообщает Институт изучения войны.
Американские аналитики обращают внимание на то, что Шойгу 3 декабря в Минске встретился с Лукашенко. После переговоров беларусский диктатор заявил, что его войска продолжают совместные тренировки с РФ, чтобы "союзное государство могло отразить любую агрессию".
В ISW предполагают, что Шойгу полетел к Лукашенко, чтобы еще раз нажать на Беларусь, дабы она продолжила поддержку агрессии России против Украины.
Кроме того, Шойгу встретился с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным и подписал изменения в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.
Ранее ISW оценивал, что Беларусь вряд ли вступит в войну против Украины из-за внутренних факторов, сдерживающих Лукашенко.
- 3 декабря Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали протокол о внесении изменений в соглашение "обеспечения региональной безопасности".
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