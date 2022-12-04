Об этом сообщает Институт изучения войны.

Американские аналитики обращают внимание на то, что Шойгу 3 декабря в Минске встретился с Лукашенко. После переговоров беларусский диктатор заявил, что его войска продолжают совместные тренировки с РФ, чтобы "союзное государство могло отразить любую агрессию".

В ISW предполагают, что Шойгу полетел к Лукашенко, чтобы еще раз нажать на Беларусь, дабы она продолжила поддержку агрессии России против Украины.

Кроме того, Шойгу встретился с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным и подписал изменения в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

Ранее ISW оценивал, что Беларусь вряд ли вступит в войну против Украины из-за внутренних факторов, сдерживающих Лукашенко.

3 декабря Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали протокол о внесении изменений в соглашение "обеспечения региональной безопасности".

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