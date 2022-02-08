Министр обороны Резников вторично заболел коронавирусом
Во вторник, 8 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что заболел коронавирусом
Об этом министр написал в Facebook.
"По состоянию на утро 8 февраля в Киеве зафиксировано 2 862 новых случаев коронавируса в сутки. Я попал сюда тоже. Чувствую себя хорошо, на самоизоляции, но в рабочем режиме", - говорится в сообщении.
Резников отметил, что работает в режиме 24/7. Это по его словам, удается благодаря современным средствам связи, которые были наработаны за почти два года пандемии COVID-19.
"Да и новый штамм, благодаря своевременной вакцинации, не так тяжело переносится, как в первую волну. Так что, во-первых, вам всем здоровье, берегите себя и близких! Во-вторых, be safe, get vaccinated! (Берегите себя и вакцинируйтесь, - ред.)", - написал Резников.
Министр добавил, что кошка Рися "не болеет, но масочный режим соблюдает!"
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.77
Покупка 27.77Продажа 28.1
-
EUR
Покупка 31.67Продажа 32.14
- Актуальное
- Важное