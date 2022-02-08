Министр обороны Резников вторично заболел коронавирусом

Об этом министр написал в Facebook.

"По состоянию на утро 8 февраля в Киеве зафиксировано 2 862 новых случаев коронавируса в сутки. Я попал сюда тоже. Чувствую себя хорошо, на самоизоляции, но в рабочем режиме", - говорится в сообщении.

Резников отметил, что работает в режиме 24/7. Это по его словам, удается благодаря современным средствам связи, которые были наработаны за почти два года пандемии COVID-19.

"Да и новый штамм, благодаря своевременной вакцинации, не так тяжело переносится, как в первую волну. Так что, во-первых, вам всем здоровье, берегите себя и близких! Во-вторых, be safe, get vaccinated! (Берегите себя и вакцинируйтесь, - ред.)", - написал Резников.



Министр добавил, что кошка Рися "не болеет, но масочный режим соблюдает!"



Напомним, впервые COVID-19 Резников подхватил в ноябре 2020 года.

Также глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что 3 февраля получил положительный тест на коронавирус, а выздоровел 7 февраля.



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