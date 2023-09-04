Министр обороны Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке

Об этом он написал в Twitter.

"Я подал заявление об отставке главе Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку. Для меня было честью служить украинскому народу и работать на украинскую армию в течение последних 22 месяцев, тяжелейшего периода современной истории Украины", - написал он.

Скандал с Резниковым: что известно

10 августа стало известно, что Министерство обороны Украины осенью 2022 года якобы заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. На самом деле в Украину направились "камуфляжные куртки", которые по дороге переоформили как "зимние воздухозащитные" – почти втрое дороже.

Уже 25 августа сообщалось , что одним из владельцев турецкой фирмы, получившей $30 млн за скандальную закупку для украинских военных легких курток под видом зимних, оказался племянник народного депутата фракции "Слуга Народа".

Резников на фоне обвинений в закупке и поставке летних курток вместо зимних предложил паре депутату и журналисту. Они отреагировали.

26 августа министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что МО закупило 180 тыс. зимних курток, которые передали ВСУ еще в прошлом году.

По данным нардепа Железняка, министр обороны Алексей Резников покинет пост и станет послом в Великобритании. Его место может занять глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров.

3 сентября он прокомментировал информацию о своей возможной отставке с должности министра обороны Украины и назначении послом в Великобритании.

В воскресенье, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил увольнение Алексея Резникова. По его словам, Министерство обороны нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.

Новым главой МОУ, вероятно, станет Рустем Умеров.