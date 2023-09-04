Министр обороны Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке
В понедельник, 4 сентября, глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что подал в Верховную Раду заявление о своей отставке
Об этом он написал в Twitter.
"Я подал заявление об отставке главе Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку. Для меня было честью служить украинскому народу и работать на украинскую армию в течение последних 22 месяцев, тяжелейшего периода современной истории Украины", - написал он.
Скандал с Резниковым: что известно
10 августа стало известно, что Министерство обороны Украины осенью 2022 года якобы заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. На самом деле в Украину направились "камуфляжные куртки", которые по дороге переоформили как "зимние воздухозащитные" – почти втрое дороже.
Уже 25 августа сообщалось , что одним из владельцев турецкой фирмы, получившей $30 млн за скандальную закупку для украинских военных легких курток под видом зимних, оказался племянник народного депутата фракции "Слуга Народа".
Резников на фоне обвинений в закупке и поставке летних курток вместо зимних предложил паре депутату и журналисту. Они отреагировали.
26 августа министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что МО закупило 180 тыс. зимних курток, которые передали ВСУ еще в прошлом году.
По данным нардепа Железняка, министр обороны Алексей Резников покинет пост и станет послом в Великобритании. Его место может занять глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров.
3 сентября он прокомментировал информацию о своей возможной отставке с должности министра обороны Украины и назначении послом в Великобритании.
В воскресенье, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил увольнение Алексея Резникова. По его словам, Министерство обороны нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.
Новым главой МОУ, вероятно, станет Рустем Умеров.
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