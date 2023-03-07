Министр обороны Польши предположил, сколько еще будет продолжаться война в Украине

Об этом он сказал в интервью LA RAZÓN .

Отвечая на вопрос о вероятной продолжительности войны, Блащак сказал: "Начиная от масштабов сил и средств и того, как сейчас ведутся боевые действия в Украине, боюсь, что речь идет не о неделях, а о месяцах. Россия погрязла в Украине - как это было раньше в Чечне и Афганистане".

"Выйти из войны сейчас означало бы признать ошибку Кремля и необходимость столкнуться с последствиями этой варварской атаки", - добавил он.

Глава минобороны Польши подчеркнул, что военная помощь Украине и экономическое давление на РФ – это самые эффективные формы противодействия оккупантам.

"Мы не должны чувствовать себя уставшими или освобожденными от поддержки Украины, эта нация тоже борется за нашу свободу, свободу и ценности Европы", - резюмировал чиновник.