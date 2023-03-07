Министр обороны Польши предположил, сколько еще будет продолжаться война в Украине
Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что война России против Украины будет продолжаться еще несколько месяцев. Выйти из войны сейчас означало бы признать ошибку Кремля
Об этом он сказал в интервью LA RAZÓN .
Отвечая на вопрос о вероятной продолжительности войны, Блащак сказал: "Начиная от масштабов сил и средств и того, как сейчас ведутся боевые действия в Украине, боюсь, что речь идет не о неделях, а о месяцах. Россия погрязла в Украине - как это было раньше в Чечне и Афганистане".
"Выйти из войны сейчас означало бы признать ошибку Кремля и необходимость столкнуться с последствиями этой варварской атаки", - добавил он.
Глава минобороны Польши подчеркнул, что военная помощь Украине и экономическое давление на РФ – это самые эффективные формы противодействия оккупантам.
"Мы не должны чувствовать себя уставшими или освобожденными от поддержки Украины, эта нация тоже борется за нашу свободу, свободу и ценности Европы", - резюмировал чиновник.
- Министр обороны Великобритании Бен Воллес считает, что война в Украине продлится еще год , ведь РФ демонстрирует пренебрежение к жизни как украинцев, так и своих военных.
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