Министр обороны Польши оценил вероятность создания авиационной коалиции
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак считает, что авиационная коалиция, которая передаст Украине истребители, будет сформирована 100%
Об этом он сказал в интервью Укринформу .
"Считаю, что создание такой коалиции является вопросом времени. Как союзники, мы должны вместе созреть до такого решения", - заявил министр.
"Польша готова передать Украине свои истребители МиГ-29 в рамках международной коалиции... В этом вопросе полное единство между президентом и польским правительством. Мы постоянно работаем над решением, которое будет удовлетворять все стороны", - добавил Блащак.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее сообщил, что Украина может получить польские МиГ-29 в течение 4-6 недель.
- Словакия тоже размышляет о передаче Украине самолетов МиГ , но соответствующее решение еще предстоит принять ее парламенту.
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