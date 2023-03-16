Министр обороны Польши оценил вероятность создания авиационной коалиции

Об этом он сказал в интервью Укринформу .

"Считаю, что создание такой коалиции является вопросом времени. Как союзники, мы должны вместе созреть до такого решения", - заявил министр.

"Польша готова передать Украине свои истребители МиГ-29 в рамках международной коалиции... В этом вопросе полное единство между президентом и польским правительством. Мы постоянно работаем над решением, которое будет удовлетворять все стороны", - добавил Блащак.