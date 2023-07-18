Об этом он сказал во время визита на базу Форт-Нокс в США, сообщает минобороны Польши.

Блащак отметил, что часть командования 5-го корпуса армии США постоянно находится в Познани в Польше, отсюда американскими солдатами командуют на всем восточном фланге НАТО.

Министр назвал это присутствие очень важным в контексте войны в Украине и перемещения вагнеровцев в Беларусь.

"С одной стороны, мы имеем дело с нападением России на Украину, там идет война. С другой стороны, мы осознаем угрозы для территории Беларуси. Сегодня мы знаем, что вагнеровцы есть в Беларуси. Американское присутствие – лучший способ сдерживания агрессора", – сказал Блащак.

Также он сообщил о передислоцировании двух польских батальонных боевых групп для усиления границы с запада на восток государства.