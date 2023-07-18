Министр обороны Польши об угрозах из РФ и Беларуси: американское присутствие – лучший способ сдержать агрессора
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что присутствие американских военных в его государстве является лучшим способом сдерживать угрозы из РФ и Белоруссии
Об этом он сказал во время визита на базу Форт-Нокс в США, сообщает минобороны Польши.
Блащак отметил, что часть командования 5-го корпуса армии США постоянно находится в Познани в Польше, отсюда американскими солдатами командуют на всем восточном фланге НАТО.
Министр назвал это присутствие очень важным в контексте войны в Украине и перемещения вагнеровцев в Беларусь.
"С одной стороны, мы имеем дело с нападением России на Украину, там идет война. С другой стороны, мы осознаем угрозы для территории Беларуси. Сегодня мы знаем, что вагнеровцы есть в Беларуси. Американское присутствие – лучший способ сдерживания агрессора", – сказал Блащак.
Также он сообщил о передислоцировании двух польских батальонных боевых групп для усиления границы с запада на восток государства.
- Ранее стало известно, что Польша стала лидером по оборонным расходам среди стран НАТО.
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