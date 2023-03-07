Министр обороны Польши Блащак: в Украину прибыли первые батареи Patriot

Об этом министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал в интервью испанской газете La Razon .

"Благодаря усилиям Польши в Украину попали, в частности батареи Patriot и первые танки Leopard", - сказал он.

При этом Блащак отметил, что Польша является не только главным пунктом передачи помощи Украине, но и одним из крупнейших доноров.

Кроме этого, также по его словам, с начала полномасштабной войны Польша передала Украине оружие более чем на 2,2 млрд евро. При этом в сумму не входят расходы, которые страна несет на подготовку украинских военных, и последний пакет "броневиков", в который входят танки Leopard 2A4.

Также Блащак высказался по поводу передачи Украине авиации. По его словам, такие решения следует принимать на более широком союзническом уровне.