Министр обороны Польши Блащак предлагает создать "академию Himars" для обучения стрельбе из этих артсистем
Министр обороны Польши Мариуш Блащак предлагает создать в стране "академию Himars", где будут учить эти артиллерийские системы
Об этом он написал в twitter .
Министр отметил, что сегодня, 18 апреля, в Торуне проходит конференция Европейского ракетно-артиллерийского саммита, на которой будет обсуждена возможность создания такой академии.
"Мы хотим, чтобы в Польше была создана Академия Himars, где будут проходить обучение по использованию этой артиллерийской системы. Сегодня в Торуне проходит конференция Европейского ракетно-артиллерийского саммита, где будут обсуждаться детали этого проекта. Первые Himars будут доставлены к нам позже этого же года", – пишет Блащак.
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