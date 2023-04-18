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Министр обороны Польши Блащак предлагает создать "академию Himars" для обучения стрельбе из этих артсистем

18 апреля, 2023 вторник
16:05
Мир

Министр обороны Польши Мариуш Блащак предлагает создать в стране "академию Himars", где будут учить эти артиллерийские системы

Об этом он написал в twitter .

Министр отметил, что сегодня, 18 апреля, в Торуне проходит конференция Европейского ракетно-артиллерийского саммита, на которой будет обсуждена возможность создания такой академии.

"Мы хотим, чтобы в Польше была создана Академия Himars, где будут проходить обучение по использованию этой артиллерийской системы. Сегодня в Торуне проходит конференция Европейского ракетно-артиллерийского саммита, где будут обсуждаться детали этого проекта. Первые Himars будут доставлены к нам позже этого же года", – пишет Блащак.

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Польша
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