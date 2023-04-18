Об этом он написал в twitter .

Министр отметил, что сегодня, 18 апреля, в Торуне проходит конференция Европейского ракетно-артиллерийского саммита, на которой будет обсуждена возможность создания такой академии.

"Мы хотим, чтобы в Польше была создана Академия Himars, где будут проходить обучение по использованию этой артиллерийской системы. Сегодня в Торуне проходит конференция Европейского ракетно-артиллерийского саммита, где будут обсуждаться детали этого проекта. Первые Himars будут доставлены к нам позже этого же года", – пишет Блащак.