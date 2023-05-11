Министр обороны Польши Блащак о ракете, найденной под Быдгощем: военные видели ее пролет, но не сообщили
Польские военные не доложили минобороны страны о российской ракете, направлявшейся в сторону Польши. Обломки этой ракеты позже нашли в лесу под Быдгощем
Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
По его словам, 16 декабря в Центр воздушных операций, подчиненный оперативному командующему, поступила информация от украинской стороны о приближении к польскому пространству объекта, который может быть ракетой.
Центр воздушных операций сообщил начальнику – оперативному командующему "о неопознанном объекте, появившемся в воздушном пространстве Польши".
"Согласно выводам проверки, оперативный командир самовольно отказывался от выполнения своих инструкторских обязанностей, не проинформировав меня об объекте, который появился в воздушном пространстве Польши, а также не проинформировал Правительственный центр безопасности и другие службы, предусмотренные процедурами", – сказал министр обороны Блащак.
- В конце апреля случайный свидетель нашел в лесу остатки несколькометровой ракеты, застрявшей в земле.
- В Польше пришли к предварительным выводам о происхождении ракеты, обломки которой нашли в лесу в конце апреля. Вероятно, это российская ракета Х-55.
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