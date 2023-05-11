Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, 16 декабря в Центр воздушных операций, подчиненный оперативному командующему, поступила информация от украинской стороны о приближении к польскому пространству объекта, который может быть ракетой.

Центр воздушных операций сообщил начальнику – оперативному командующему "о неопознанном объекте, появившемся в воздушном пространстве Польши".

"Согласно выводам проверки, оперативный командир самовольно отказывался от выполнения своих инструкторских обязанностей, не проинформировав меня об объекте, который появился в воздушном пространстве Польши, а также не проинформировал Правительственный центр безопасности и другие службы, предусмотренные процедурами", – сказал министр обороны Блащак.