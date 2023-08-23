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Министр обороны Нидерландов о передаче Украине F-16: Работаем над тем, чтобы это произошло как можно быстрее

23 августа, 2023 среда
11:20
Война с Россией

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время выступления на VI Международном ветеранском форуме "Украина. Защитники. Будущее" заявила, что страна будет пытаться передать самолеты как можно быстрее

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV.

"В ближайшее время мы работаем над этим. Мы начали обучение украинских пилотов и технических специалистов. Украина работает над инфраструктурой в стране, США дали первое согласие. Поэтому мы все работаем, чтобы это произошло как можно быстрее, однако это займет немного времени, поэтому я не могу дать точного ответа", - сказала Оллонгрен.

На ветеранском форуме министерша обороны Нидерландов подчеркнула, что сейчас определяю точное количество истребителей, которые будут переданы Украине.

"Вместе с Данией мы согласились предоставить F-16, мы обсуждаем точную цифру, ведь нам нужно какое-то количество и для учений украинских пилотов. Так что я думаю, что большая часть тех F-16, которые мы имеем, отправится в Украину, однако нам еще предстоит обсудить точную цифру", - добавила Оллонгрен.

Напомним, 22 августа глава министерства обороны Нидерландов прибыла в Киев.

Что известно об истребителях F-16 для Украины

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

16 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам.

Впоследствии спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Эспрессо рассказал , что работа по передаче F-16 Украине ведется ежедневно: процесс переговоров сложен - все страны, входящие в состав "авиакоалции", принимают коллегиальное решение.

А президент Румынии Клаус Иоганнис подтвердил , что страна будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16: там откроют региональный учебный центр.

18 августа стало известно, что вице-премьер Нидерландов Вопке Хукстра подтвердил , что 17 августа Соединенные Штаты Америки одобрили отправку в Украину многоцелевых истребителей F-16

Также 18 августа советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан во время пресс-конференции подтвердил информацию об одобрении передачи Данией и Нидерландами F-16 Киеву.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил партнеров из США, Дании и Нидерландов, готовых предоставить Украине истребители F-16 после завершения обучения наших пилотов.

В воскресенье, 20 августа, Владимир Зеленский сообщил , что Нидерланды предоставят Украине 42 истребителя F-16, а Дания, в свою очередь, еще 19 самолетов.

21 августа Зеленский сообщил, что Греция также присоединилась к так называемой "авиационной коалиции" и будет тренировать украинских пилотов.

Мир
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