Министр обороны Нидерландов о передаче Украине F-16: Работаем над тем, чтобы это произошло как можно быстрее

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV.

"В ближайшее время мы работаем над этим. Мы начали обучение украинских пилотов и технических специалистов. Украина работает над инфраструктурой в стране, США дали первое согласие. Поэтому мы все работаем, чтобы это произошло как можно быстрее, однако это займет немного времени, поэтому я не могу дать точного ответа", - сказала Оллонгрен.

На ветеранском форуме министерша обороны Нидерландов подчеркнула, что сейчас определяю точное количество истребителей, которые будут переданы Украине.

"Вместе с Данией мы согласились предоставить F-16, мы обсуждаем точную цифру, ведь нам нужно какое-то количество и для учений украинских пилотов. Так что я думаю, что большая часть тех F-16, которые мы имеем, отправится в Украину, однако нам еще предстоит обсудить точную цифру", - добавила Оллонгрен.

Напомним, 22 августа глава министерства обороны Нидерландов прибыла в Киев.

Что известно об истребителях F-16 для Украины

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

16 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам.

Впоследствии спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Эспрессо рассказал , что работа по передаче F-16 Украине ведется ежедневно: процесс переговоров сложен - все страны, входящие в состав "авиакоалции", принимают коллегиальное решение.

А президент Румынии Клаус Иоганнис подтвердил , что страна будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16: там откроют региональный учебный центр.

18 августа стало известно, что вице-премьер Нидерландов Вопке Хукстра подтвердил , что 17 августа Соединенные Штаты Америки одобрили отправку в Украину многоцелевых истребителей F-16

Также 18 августа советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан во время пресс-конференции подтвердил информацию об одобрении передачи Данией и Нидерландами F-16 Киеву.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил партнеров из США, Дании и Нидерландов, готовых предоставить Украине истребители F-16 после завершения обучения наших пилотов.

В воскресенье, 20 августа, Владимир Зеленский сообщил , что Нидерланды предоставят Украине 42 истребителя F-16, а Дания, в свою очередь, еще 19 самолетов.

21 августа Зеленский сообщил, что Греция также присоединилась к так называемой "авиационной коалиции" и будет тренировать украинских пилотов.