Министр обороны не помогал Украине в вопросах обеспечения оружием: соучредитель независимой группы "Наши деньги" прокомментировал возможное увольнение Резникова

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Пока мы исследовали деятельность министра обороны, он доказал, что не выступает тем, кто решает проблемы коррупции или неэффективности в Минобороны. Он является частью этой проблемы. Он реально не помогал Украине в вопросах обеспечения оружием. Нет никаких сомнений - долгожданная отставка поможет. Хуже уже быть не может", - подчеркнул Николов.

По его словам, политическая власть так и не решается на введение закона о неотвратимости наказания.

"Такой закон должен обеспечить реформы и подавать сигналы преемникам, что так нельзя действовать. Что сейчас увидит преемник Резникова? Что можно не лучше делать свою работу, но получить почетное отослание. Это защита коррупционных скреп, которые десятилетиями внедрялись в Украине под влиянием российских нарративов", - подчеркнул Николов.

Скандал с Резниковым

10 августа стало известно, что Министерство обороны Украины осенью 2022 якобы заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. На самом деле в Украину направились "камуфляжные куртки", которые по дороге переоформили как "зимние воздухозащитные" – почти втрое дороже.

Уже 25 августа сообщалось , что одним из владельцев турецкой фирмы, получившей $30 млн за скандальную закупку для украинских военных легких курток под видом зимних, оказался племянник народного депутата фракции "Слуга Народа".

Резников на фоне обвинений в закупке и поставке летних курток вместо зимних предложил паре депутату и журналисту. Они отреагировали.

26 августа министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что МО закупило 180 тыс. зимних курток, которые передали ВСУ, еще в прошлом году.

По данным народного депутата, министр обороны Алексей Резников покинет пост и станет послом в Великобритании. Его место может занять глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров