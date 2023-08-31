Министр обороны не помогал Украине в вопросах обеспечения оружием: соучредитель независимой группы "Наши деньги" прокомментировал возможное увольнение Резникова
Журналист, соучредитель независимой группы "Наши деньги" Юрий Николов считает, что министр обороны Украины является частью проблемы коррупции в Минобороны
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Пока мы исследовали деятельность министра обороны, он доказал, что не выступает тем, кто решает проблемы коррупции или неэффективности в Минобороны. Он является частью этой проблемы. Он реально не помогал Украине в вопросах обеспечения оружием. Нет никаких сомнений - долгожданная отставка поможет. Хуже уже быть не может", - подчеркнул Николов.
По его словам, политическая власть так и не решается на введение закона о неотвратимости наказания.
"Такой закон должен обеспечить реформы и подавать сигналы преемникам, что так нельзя действовать. Что сейчас увидит преемник Резникова? Что можно не лучше делать свою работу, но получить почетное отослание. Это защита коррупционных скреп, которые десятилетиями внедрялись в Украине под влиянием российских нарративов", - подчеркнул Николов.
Скандал с Резниковым
10 августа стало известно, что Министерство обороны Украины осенью 2022 якобы заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. На самом деле в Украину направились "камуфляжные куртки", которые по дороге переоформили как "зимние воздухозащитные" – почти втрое дороже.
Уже 25 августа сообщалось , что одним из владельцев турецкой фирмы, получившей $30 млн за скандальную закупку для украинских военных легких курток под видом зимних, оказался племянник народного депутата фракции "Слуга Народа".
Резников на фоне обвинений в закупке и поставке летних курток вместо зимних предложил паре депутату и журналисту. Они отреагировали.
26 августа министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что МО закупило 180 тыс. зимних курток, которые передали ВСУ, еще в прошлом году.
По данным народного депутата, министр обороны Алексей Резников покинет пост и станет послом в Великобритании. Его место может занять глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров
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