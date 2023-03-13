Министр обороны Молдовы заявил, что не видит прямой военной угрозы стране со стороны РФ
Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что не видит прямой военной угрозы стране. Однако РФ ведет против Молдовы гибридную войну
Об этом пишет The Guardian.
"Прямой военной опасности против Молдовы пока не существует, но существуют другие типы опасностей, которые влияют на безопасность страны - гибридная война", - сказал Носатый.
По его словам, РФ пытается расширять дезинформацию и усиливать напряжение в обществе, чтобы "изменить политический порядок, дестабилизировать и свергнуть государственную власть".
- В Молдове пророссийскую партию "Шор", которая 12 марта вышла на протесты в центре Кишинева, обвинили в провокациях и попытках дестабилизировать ситуацию в стране.
- 23 февраля российское министерство обороны обвинило Украину в подготовке вооруженной провокации на территории Приднестровья, а власти Молдовы опровергли это.
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