Об этом пишет The Guardian.

"Прямой военной опасности против Молдовы пока не существует, но существуют другие типы опасностей, которые влияют на безопасность страны - гибридная война", - сказал Носатый.

По его словам, РФ пытается расширять дезинформацию и усиливать напряжение в обществе, чтобы "изменить политический порядок, дестабилизировать и свергнуть государственную власть".