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Министр обороны Литвы призвал ЕС ускорить усилия по предоставлению Украине необходимых боеприпасов

9 мартa, 2023 четверг
10:25
Мир

На неформальной встрече министров обороны Европейского Союза Литва призвала ускорить усилия по совместной закупке дополнительных артиллерийских боеприпасов для Украины

Об этом информирует Delfi .

Мы должны внести свой вклад в усилия международной коалиции и срочно обеспечить Украину необходимыми боеприпасами. Мы должны ускорить доставку оружия и боеприпасов в Украину и выделить дополнительные средства на закупку 155-мм боеприпасов. Размер заказа должен соответствовать потребностям Украины. в 2023 году", – заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Важность доставки новых боеприпасов в Украину подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников, который тоже был на встрече – это одна из важнейших потребностей на фронте.

Сообщается, что министры договорились о трех важнейших целях закупки боеприпасов: как можно быстрее предоставить Украине необходимую поддержку, восстановить военные запасы стран-членов Европейского Союза, которые сокращаются в настоящее время из-за поддержки нашей страны, а также содействовать европейской оборонной промышленности.

По оценкам, 15 промышленных компаний, работающих в 11 государствах-членах ЕС, производят боеприпасы необходимого калибра и могут являться частью этих усилий.

  • 12 января Литва пообещала передать Украине вооружение для борьбы с вражескими дронами. Вильнюс планирует наращивать мощности по производству этого вида вооружения.
  • Позже сообщалось , что Литовская Служба охраны государственной границы отправила в Украину оборудование для блокировки дронов, электрогенераторы, комплекты теплой одежды и бесконтактные термометры.
  • 1 февраля министерство обороны Литвы анонсировало подготовку в 2023 году в стране защитников Украины, на которое выделено 4 млн. евро.
  • Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк встретился с коллегой из Литвы – обсудили новый пакет поддержки Украины.
ЕС
оружие
Литва
война с Россией
помощь Украине
оружие для Украины
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