Об этом информирует Delfi .

Мы должны внести свой вклад в усилия международной коалиции и срочно обеспечить Украину необходимыми боеприпасами. Мы должны ускорить доставку оружия и боеприпасов в Украину и выделить дополнительные средства на закупку 155-мм боеприпасов. Размер заказа должен соответствовать потребностям Украины. в 2023 году", – заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Важность доставки новых боеприпасов в Украину подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников, который тоже был на встрече – это одна из важнейших потребностей на фронте.

Сообщается, что министры договорились о трех важнейших целях закупки боеприпасов: как можно быстрее предоставить Украине необходимую поддержку, восстановить военные запасы стран-членов Европейского Союза, которые сокращаются в настоящее время из-за поддержки нашей страны, а также содействовать европейской оборонной промышленности.

По оценкам, 15 промышленных компаний, работающих в 11 государствах-членах ЕС, производят боеприпасы необходимого калибра и могут являться частью этих усилий.