Министр обороны Литвы призвал ЕС ускорить усилия по предоставлению Украине необходимых боеприпасов
На неформальной встрече министров обороны Европейского Союза Литва призвала ускорить усилия по совместной закупке дополнительных артиллерийских боеприпасов для Украины
Об этом информирует Delfi .
Мы должны внести свой вклад в усилия международной коалиции и срочно обеспечить Украину необходимыми боеприпасами. Мы должны ускорить доставку оружия и боеприпасов в Украину и выделить дополнительные средства на закупку 155-мм боеприпасов. Размер заказа должен соответствовать потребностям Украины. в 2023 году", – заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Важность доставки новых боеприпасов в Украину подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников, который тоже был на встрече – это одна из важнейших потребностей на фронте.
Сообщается, что министры договорились о трех важнейших целях закупки боеприпасов: как можно быстрее предоставить Украине необходимую поддержку, восстановить военные запасы стран-членов Европейского Союза, которые сокращаются в настоящее время из-за поддержки нашей страны, а также содействовать европейской оборонной промышленности.
По оценкам, 15 промышленных компаний, работающих в 11 государствах-членах ЕС, производят боеприпасы необходимого калибра и могут являться частью этих усилий.
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